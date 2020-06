Hoelang moet de branche nog wachten op staatssteun?

Al weken hebben ondernemers in de reisbranche het zwaar. Ondernemers die al hun boekingen moeten annuleren, moeten werken zonder inkomsten en hun spaargeld zien verdampen. Op 17 maart 2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een lijst met maatregelen voor banen en economie gepubliceerd. In één passage wordt er gesproken over specifieke steun voor de reisbranche, maar waar blijft die steun?

In maart nam het kabinet het besluit om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Met als doel om naast de gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket zou, zolang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun zorgen. Nóg mooier is dat er zelfs werd gesproken over specifieke steun voor de reisbranche: “De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.” Dit gaf veel ondernemers hoop, maar tot op heden is hier veel onduidelijkheid over ontstaan, want waar blijft die steun?

We vroegen het onder andere aan Mona Keijzer (Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat) en Remco Dijkstra (VVD-kamerlid).

