Hogeschool Tio is op zoek naar docenten toerisme

Breng jij jouw praktijkervaring direct over op gemotiveerde studenten als docent Toerisme?

Heb jij altijd al willen lesgeven, maar is het er tot nu toe nog niet van gekomen? Ben jij enthousiast om jouw praktijkervaring over te dragen aan studenten rechten en hen te motiveren om te excelleren in jouw vakgebied? Of ben je een ervaren docent en toe aan een nieuwe werkomgeving? Solliciteer dan bij Hogeschool Tio.

De functie

Hogeschool Tio is op zoek naar:

Docent (Inkomend) Toerisme (Amsterdam, 3-5 uur)

Docent Toerisme (Eindhoven, 4 uur per week)

De ideale kandidaat

Je beschikt in elk geval over:

een diploma op masterniveau;

werkervaring in de toerismesector;

een enthousiaste instelling en een goede dosis humor;

goede beheersing van de Engelse taal strekt tot de aanbeveling.

Wat biedt Hogeschool Tio?

Een inspirerende werkomgeving. Je werkt met enthousiaste docenten uit de praktijk.

Opleiding en training. Heb je geen leservaring? Geen probleem. Bij Tio volg je altijd een driedaagse introductietraining. Daarnaast bieden we jou, ook als je een ervaren docent bent, een uitgebreid pakket aan didactische en verdiepende opleidingen.

Je kunt je dienstverband bij Tio combineren met je eigen werkzaamheden. In onderling overleg bepaal je hoeveel uren je gaat werken.

Naast je docentschap bieden wij jou diverse mogelijkheden om bij Tio en de studenten betrokken te zijn. Denk aan het ontwikkelen van lesmateriaal en tentamens, of het geven van voorlichting.

Onze vestigingen liggen centraal en bevinden zich op loopafstand van het station.

Over Hogeschool Tio

Hogeschool Tio is een particuliere onderwijsinstelling. We verzorgen erkende hbo-, mbo4- en masteropleidingen op het gebied van business, hospitality en toerisme. Jaarlijks studeren ongeveer 2000 studenten aan onze vestigingen in Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Rotterdam en Utrecht. De kwaliteit van ons onderwijs wordt in diverse onafhankelijke studiegidsen en -onderzoeken hoog aangeschreven. Tio is in 2021 uitgeroepen tot de beste kleine hogeschool door de Keuzegids Hbo. Hogeschool Tio staat voor:

Kleinschalig en persoonlijk . We werken met kleine klassen van gemiddeld elf studenten. Daardoor heb je persoonlijk contact met je studenten en kun je hen echt individueel begeleiden en laten groeien.

. We werken met kleine klassen van gemiddeld elf studenten. Daardoor heb je persoonlijk contact met je studenten en kun je hen echt individueel begeleiden en laten groeien. Excellent . We stimuleren studenten om te excelleren. Als docent krijg jij alle ruimte om studenten te helpen zich in jouw vak te verdiepen.

. We stimuleren studenten om te excelleren. Als docent krijg jij alle ruimte om studenten te helpen zich in jouw vak te verdiepen. Ondernemend . We zijn ondernemend, flexibel en kunnen snel reageren op actuele ontwikkelingen. Zo kunnen onze studenten sinds het begin van de coronacrisis alle lessen online én live volgen.

Interesse?

Heb je interesse? Dan komen we graag met jou in contact. Solliciteren kan tot en met 31 mei 2021 via de knop ‘solliciteer’, onderaan de Tio vacaturesite. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de vestigingsmanager, zie voor details de vacature op de website van Tio: https://www.tio.nl/vacatures/

Wil je als docent op verschillende vestigingen werken? Of wil je in verschillende vakken lesgeven? Dan kun je eenmalig je curriculum vitae en motivatie uploaden. Geef in je brief expliciet aan op welke vacatures je reageert.

Op uiterlijk 7 juni 2021 ontvang je van ons een reactie op jouw sollicitatie.

Tio’s helpdesk is via de webchat of helpdesk@tio.nl bereikbaar bij eventuele technische problemen bij het solliciteren.

