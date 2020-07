Wilt u als parttime docent Toerisme (6-8 uur per week) uw praktijkkennis overbrengen op onze gemotiveerde studenten? Lees dan verder, want Hogeschool Tio is op zoek naar een professional uit de reisbranche! Een lesbevoegdheid is een pre maar niet noodzakelijk.

De functie

U bent docent Toerisme en verzorgt hbo-onderwijs.

• In het vak Algemene reis- en productkennis brengt u uw studenten basisbegrippen en reisgerelateerd vakjargon bij. Uw studenten leren te begrijpen hoe een reisproduct ontstaat en volgt en analyseert de actualiteiten in de wereldwijde reisbranche.

• Verder geeft u het vak Toeristische theorie en onderzoek waarin u vanuit een wetenschappelijk perspectief inzicht geeft in toerisme. Naast kennis van toerisme in het algemeen wordt ook stilgestaan bij meer overstijgende onderwerpen als economische, sociale en culturele gevolgen van toerisme en duurzaamheid.

• Tijdens het vak Reisbestemmingen wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar toeristische bestemmingen gekeken waarbij inzicht wordt verschaft in de geografie van deze bestemmingen. De studente leert de structuur van een toeristisch product te doorzien in al haar facetten.

Wordt u hier enthousiast van? Dan is Tio op zoek naar u!

U komt te werken op één van de moderne vestigingen van Tio in de internationale havenstad Rotterdam. Binnen 2 minuten loopt u van station Rotterdam Centraal naar uw werkplek. U werkt hier samen met ruim 70 collega’s.

Wat biedt Tio?

• U werkt bij een van de beste hogescholen van Nederland binnen een enthousiast team van docenten uit de praktijk;

• De Tio-vestigingen zijn fris, kleurrijk en modern ingericht;

• U werkt met goede (ICT-) faciliteiten;

• U ontvangt een prima beloning;

• U werkt in een uitdagende leeromgeving met voldoende mogelijkheden om uzelf verder te ontwikkelen zoals een driedaagse introductietraining en cursussen op het gebied van didactiek en gebruik van IT in de klas;

• U heeft persoonlijk contact met uw studenten omdat de klassen met gemiddeld 11 studenten klein zijn;

• Naast het docentschap zijn er legio mogelijkheden voor het uitvoeren van nevenwerkzaamheden. Zo zijn er onder andere mogelijkheden tot het geven van voorlichting, kunt u meedenken over de ontwikkeling van lesmateriaal en toetsen, en kunt u een nevenfunctie vervullen als vakgroep-of leerlijncoördinator.

De ideale kandidaat

U beschikt in elk geval over:

• een diploma op masterniveau;

• werkervaring in een commerciële functie binnen de reisbranche;

• een enthousiaste instelling en een goede dosis humor;

• goede beheersing van de Engelse taal strekt tot de aanbeveling.

Werken als docent Toerisme bij Tio betekent een veelzijdige baan bij één van de beste hogescholen van Nederland. Tio staat voor persoonlijk, excellent en ondernemend onderwijs. Hogeschool Tio is een particuliere onderwijsinstelling en verzorgt erkende hbo- en mbo4-opleidingen op het gebied van hospitality, toerisme en business. De opleidingen van Tio behoren al jaren tot de beste van Nederland en gaan aan kop in de verschillende rankings. Jaarlijks studeren zo’n 2000 studenten aan de kleinschalige vestigingen in Amsterdam, Eindhoven, Hengelo, Rotterdam en Utrecht.

Interesse?

Dan kom ik graag in contact met u. Solliciteren voor de functie van docent Toerisme kan tot en met 31-07-2020 uitsluitend via de knop ‘solliciteer’ op de Tio-vacaturesite. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: Dhr. J. ten Broek; Vestigingsmanager; uitsluitend bereikbaar per e-mail via j.tenbroek@tio.nl.

Het aantal beschikbare uren is bespreekbaar. Het is mogelijk om op verschillende locaties te werken. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u dit aangeven door expliciet te reageren op meerdere vacatures.

U ontvangt uiterlijk op 14-08-2020 een reactie betreffende uw sollicitatie. Direct na binnenkomst van de eerste reacties beginnen wij met de selectie van kandidaten. Dus snel reageren helpt! Bij eventuele technische problemen rondom de sollicitatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk, via helpdesk@tio.nl.

Functie: Docent Toerisme

Vestiging: Rotterdam

Contactpersoon: Jan-Willem ten Broek

