Holiday Extras breidt aanbod uit met Park Inn by Radisson Brussel Airport

Holiday Extras, bekend van de parkeerplaatsen en hotelovernachtingen bij luchthavens, Transit Hotels en luchthaven-lounges, maar ook van de parkeerplaatsen en hotelovernachtingen bij cruisehavens en ferry-overtochten, heeft haar aanbod uitgebreid met Park Inn by Radisson Brussel Airport.

“Door een hotelovernachting voor vertrek te boeken, weet je zeker dat jouw klanten ontspannen aan hun reis beginnen. En dat niet alleen, hun auto kan ook de hele reis veilig blijven staan. De ideale formule om de vakantie ontspannen en uitgerust te beginnen”, zegt Fieneke Bosters (Sales Manager Holiday Extras Nederland). Park Inn by Radisson Brussel Airport biedt een gratis shuttleservice van en naar het hotel. Het hotel biedt 162 stijlvolle en ruime kamers, gratis wifi, flatscreen-tv en er zijn thee- en koffiefaciliteiten. Daarnaast is er de mogelijkheid tot connected rooms en zijn er babybedjes beschikbaar. Voor wie nog even extra wil ontspannen, is er een high-end loungebar Libe-inn Room. Een overnachting voor twee personen inclusief acht dagen parkeren is er al vanaf €134. Tot acht dagen voor de reserveringsdatum kan er kosteloos worden geannuleerd.

Kijk voor meer informatie op www.holidayextras.nl.

