HolidayTaxis Group gaat samenwerking aan met Thomas Cook Tourism

HolidayTaxis Group heeft onlangs een succesvolle integratie met Thomas Cook (Groot-Brittannië) afgerond. Thomas Cook werd vorige week opnieuw gelanceerd als een online reisbedrijf na de overname van een van de bekendste namen in de reiswereld ‘Fosun Tourism Group’. Ook in Nederland en België gaat Thomas Cook als online merk aan de slag. De websites voor Nederland en België zijn wel in de lucht, maar nog niet geladen met productaanbod.

De ‘Covid-Safe’ tranfsers van HolidayTaxis kunnen zowel tijdens het boeken als via een stand-alone white label worden geboekt dat zich binnen de Travel Extras-pagina’s van de Thomas Cook website bevindt. Als transferprovider voor Thomas Cook zal HolidayTaxis de komende maanden nauw samenwerken met het bedrijf. Ian Coyle, CEO van de HolidayTaxis Group: ”Namens het hele team hier bij de HolidayTaxis Group zijn we blij dat we zijn geselecteerd om de herlancering van dit iconische reismerk te ondersteunen. In deze uitdagende tijden die onze hele branche nu doormaakt, zal het bewezen vermogen van HolidayTaxis om klanttevredenheid te leveren aan ons wereldwijde partnernetwerk – in combinatie met onze COVID-19 gerelateerde beschermingsprotocollen, partnerschapsondersteuning en efficiënte API-connectiviteit – Thomas Cook in staat stellen om snel te kunnen schakelen tussen bestemmingen.”

David Scott (Thomas Cook Head of Ancillaries and Financial Services): ‘Het is belangrijk voor ons dat onze klanten keuze en flexibiliteit hebben, en zich veilig en zeker voelen wanneer ze aankomen of naar huis gaan van vakantie. Het brede netwerk van Holiday Taxis en het uitstekende ‘Covid-Safe’- transportbeleid maakten het de ideale keuze.”