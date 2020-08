Holland America Line breidt de pauze van cruise-activiteiten uit

Met het voortduren van reis- en havenbeperkingen vanwege de wereldwijde gezondheidssituatie, verlengt Holland America Line de pauze van cruiseactiviteiten en annuleert het afvaarten van alle schepen tot 15 december 2020. De verlenging van de pauze heeft betrekking op routes in het Caribisch gebied, Mexico, het Panamakanaal, de Pacifische kust, Zuid-Amerika, Antarctica, Hawaï, de Stille Zuidzee, Australië en Azië. Zoals eerder aangekondigd, heeft Holland America Line de wereldwijde cruises onderbroken en alle cruises naar Alaska, Europa en Canada / New England voor 2020 geannuleerd; evenals extra afvaarten in 2020 vanuit de haven van Vancouver, British Columbia, Canada en sommige Hawaii-routes met afvaarten begin 2021.

Alle cruises worden automatisch geannuleerd en er is geen actie vereist voor gasten die al hadden geboekt en kiezen voor het Future Cruise Credit (FCC). Alle gasten ontvangen als volgt een FCC per persoon:

• Volledig betaald: degenen die het volledige bedrag hebben betaald, ontvangen 125% FCC van het basistarief voor een cruise dat aan Holland America Line is betaald.

• Niet volledig betaald: Degenen met boekingen die niet volledig zijn betaald, ontvangen een FCC van 200% over de aanbetaling die voor de cruise is betaald. De minimum FCC is € 100 en het maximum is een bedrag dat overeenkomt met het betaalde basistarief voor een cruise. De Future Cruise Credit is twaalf maanden geldig vanaf de uitgiftedatum en kan worden gebruikt om afvaarten te boeken die vertrekken tot en met 31 december 2022. Alle andere bedragen die aan Holland America Line zijn betaald, kunnen worden overgeboekt naar een nieuwe boeking of worden automatisch terugbetaald via dezelfde betaalmethode die is gebruikt om de services te kopen.

Restitutie

Gasten die de voorkeur geven aan 100% restitutie van de aan Holland America Line betaalde bedragen, kunnen tot uiterlijk 15 september 2020 het formulier Annuleringsvoorkeuren raadplegen om deze voorkeur aan te geven. De bovenstaande opties zijn niet van toepassing op gasten die geboekt hebben voor een charter cruise. Als de cruise niet via Holland America Line is geboekt, kunnen andere boekings- en annuleringsvoorwaarden en -beleid van toepassing zijn. Zie de algemene voorwaarden in het formulier Annuleringsvoorkeuren voor alle details.

Rotterdam

Gisteren nam Holland America Line afscheid van het schip Rotterdam. Het schip deed voor de laatste keer de haven van Rotterdam aan. TravelPro deed live verslag vanuit de haven. Deze video kan je hieronder terugvinden.

Holland America Line’s Rotterdam voor de laatste keer in de haven van Rotterdam. Posted by TravelPro on Tuesday, 11 August 2020

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.