Holland America Line kondigt herfstcruises voor 2021 aan

Holland America Line maakt zich op voor een nieuw vaarseizoen vanuit de haven van San Diego in Californië. Vanuit daar vertrekken cruises met de Koningsdam en Zuiderdam naar Mexico, Hawaï en langs de kust van Californië. De cruisemaatschappij breidt het seizoen uit met zes nieuwe cruises voor de Zuiderdam en twee nieuwe cruises op de Koningsdam. In totaal vertrekken er van september 2021 tot april 2022 40 cruises vanuit San Diego.

Met het hervatten van cruises aan de westkust van Amerika kijkt Holland America Line ook vooruit naar cruises met vier schepen in het Caribisch gebied. Het seizoen voor alle rondreizen vanuit Fort Lauderdale, Florida, begint op 23 oktober 2021 met de Nieuw Amsterdam. Het schip wordt op 3 november vergezeld door de nieuwe Rotterdam, op 14 november door de Eurodam en op 21 november door de Nieuw Statendam. Caribische cruises variëren in lengte van vier tot 14 dagen, bestrijken de hele regio en omvatten een afvaart naar Half Moon Cay, het bekroonde privé-eiland van Holland America Line.

Plannen

“San Diego is altijd een thuishaven geweest voor onze schepen. We staan te popelen om op te starten aan de westkust van Amerika met twee schepen die een uitgebreid seizoen gaan varen, inclusief het debuut van de Koningsdam op deze routes en Californische cruises die onze gasten geweldig gaan vinden”, zegt Gus Antorcha, president van Holland America Line. “We hebben ook ingespeeld op de aankondiging van onze plannen voor het Caribisch gebied en we zijn blij te vermelden dat we vier schepen in de regio hebben, waaronder onze nieuwe Rotterdam. Cruisen is terug van weggeweest en het feit dat we voor deze cruises in 2021 alleen gasten aan boord hebben die gevaccineerd zijn, zorgt ervoor dat we de ervaring kunnen leveren die onze gasten van ons kennen en verwachten. We zijn klaar om te cruisen.”

San Diego cruiseseizoen 2021-2022:

Zuiderdam: 18 september 2021 tot 22 april 2022: 17 cruises vanuit San Diego – acht vanuit Mexico, vier vanaf de kust van Californië, drie vanuit Hawaï en twee vanuit het Panamakanaal.

Koningsdam: 10 okt. 2021 tot 3 april 2022: 23 cruises vanuit San Diego – 15 vanuit Mexico, zes vanaf de Californische kust en twee Hawaï cruises.

Zevendaagse cruises langs de kust van Californië omvatten een nieuwe route die Catalina, Santa Barbara en San Francisco en Ensenada, Mexico aandoet inclusief een laat avondverblijf. Extra cruises “Classic California Coast” bezoeken onder andere bestemmingen in Californië: Santa Barbara, San Francisco Avalon en Ensenada.

Vanuit Seattle, Washington naar Fort Lauderdale, vertrekt op 2 oktober een nieuwe 21-daagse cruise op het Panamakanaal met Nieuw Amsterdam. Deze cruise maakt stops in San Diego; Puerto Vallarta, Mexico; Fuerte Amador (Panama Stad), Panama; Oranjestad, Aruba en Half Moon Cay.

Alle zevendaagse cruises op de “Mexicaanse Rivièra” bezoeken drie Mexicaanse havens: Puerto Vallarta, Mazatlán en Cabo San Lucas.

De “Mexico en de Zee van Cortez”-routes duren tussen negen en twaalf dagen en doen een combinatie van Puerto Vallarta, Mazatlán, Cabo San Lucas, Guaymas, Topolobampo, Pichilingue (La Paz) en Loreto, Mexico aan.

Cruises “Circle Hawaï” duren 17 of 18 dagen en doen de Hawaïaanse havens Lahaina, Hilo, Honolulu, Nawiliwili en Kona en Ensenada aan.

Twee 14-daagse cruises door het Panamakanaal van San Diego naar Fort Lauderdale op Zuiderdam vertrekken op 2 en 30 januari 2022.

Caribische cruiseseizoen 2021-2022:

Nieuw Amsterdam: 23 okt. 2021 tot 7 april 2022: 24 cruises naar de oostelijke, westelijke en zuidelijke Caraïben. Alle routes omvatten zeven dagen, behalve een negendaagse vakantiecruise die vertrekt op 30 december.

Rotterdam: 3 november 2021 tot 10 april 2022: het schip begint zijn eerste seizoen in het Caribisch gebied met een reeks van 22 cruises, variërend van drie tot elf dagen, met een breed aanbod aan Caribische havens.

Eurodam: 14 november 2021 tot 10 april 2022: 15 afvaarten, waaronder 12, 11, en 10-daagse Panamakanaal Sunfarer-cruises met een gedeeltelijke excursie van het Gatun-meer door het Panamakanaal en drie zevendaagse Oost-Caribische routes.

Nieuw Statendam: 21 november 2021 tot 27 maart 2022: 15 cruises naar de oostelijke, westelijke, zuidelijke en tropische Caraïben, variërend van zeven tot elf dagen.

Alle routes zijn inclusief een bezoek aan Half Moon Cay, het privé eiland van Holland America Line in de Bahama’s. Dit typische toevluchtsoord beschikt over de mooiste stranden van het Caribisch gebied; een natuurlijke lagune van 700 hectare; villa’s met twee verdiepingen en privé-cabanas; eetgelegenheden zoals Lobster Shack; en een verscheidenheid aan leuke excursies aan wal voor natuurliefhebbers, avontuurlijke reizigers en ontdekkingsreizigers.

Bovenstaande cruises van Holland America Line in 2021 zijn beschikbaar voor gasten die ten minste 14 dagen voor aanvang van de cruise hun laatste dosis van een goedgekeurd COVID-19-vaccin hebben ontvangen en een bewijs van vaccinatie hebben. Holland America Line blijft de laatste richtlijnen volgen van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, evenals van lokale, provinciale en federale functionarissen in de vertrek en aankomsthavens. De protocollen aan boord en de vaccinatievereisten worden zo nodig aangepast. Vaccinaties van de bemanning aan boord zullen ook in overeenstemming zijn met de CDC-richtlijnen.

2021 Cruises naar Azië, Australië en Zuid-Amerika geannuleerd

Terwijl Holland America Line blijft samenwerken met overheden en havenautoriteiten om het gefaseerde opstarten van cruises in andere delen van de wereld te coördineren, annuleert de cruiserederij cruises in Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika voor de rest van 2021. De Collectors’ Voyages (gecombineerde cruises) die bij die vertrekken horen, worden ook geannuleerd. Dit betreft routes op Noordam (Azië), Oosterdam (Australië) en Westerdam (Zuid-Amerika). Daarnaast gaan ook de najaars-afvaarten tot en met 2021 op de Volendam en de Zaandam niet door.

Gasten die momenteel hebben geboekt voor een vertrek dat nu geannuleerd is, worden tegen het huidige betaalde dagtarief en in dezelfde of gelijkwaardige hutcategorie automatisch verplaatst naar een vergelijkbare reis in 2021 of een vergelijkbaar vertrek in 2022. Gasten kunnen er ook voor kiezen om een Future Cruise Credit te ontvangen van 110% van het al betaalde bedrag. Dit wordt op de loyaliteitsrekening van de gast gestort. Elke gast op een geannuleerde reis kan ook verzoeken om volledige restitutie van alle aan Holland America Line betaalde bedragen

