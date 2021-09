Holland America Line & Seabourn zoeken: Reserverings-verkoopmedewerker

Deel dit artikel











Holland America Line & Seabourn zijn erkende marktleiders in de cruise-industrie. Onze vloot van moderne klassieke schepen van HAL en luxe schepen van Seabourn bieden onze gasten een once in a lifetime experience.

Streven naar- en het bereiken van uitmuntendheid in alle aspecten van onze activiteiten is een belangrijk ingrediënt van onze cultuur en ons succes. Om dit hoge niveau te behouden, zijn we in Rotterdam op zoek naar een:

Reserverings-verkoopmedewerker

Fulltime (38,75 uur)

Wij bieden:

-Competitief vast salaris in de toeristische sector

-Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (gratis toegang tot onze sportfaciliteiten, een 13-de maandsalaris, gratis pensioenregeling, 30 vakantiedagen)

-Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf

-Cruiseprivileges

-Flexibele en uitdagende functie

-Mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken

Wij vragen:

-Je hebt zeer goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands/Engels. (kennis van de Duitse taal is een pre)

-Minimaal MBO-diploma (toerisme heeft de voorkeur)

-Ervaring in toerisme strekt tot aanbeveling

-Teamspeler

-Hands-on, proactieve mentaliteit

-Service- & kwaliteit gericht

-Ervaring in de verkoop strekt tot aanbeveling

Ben jij de persoon die wij zoeken en die in staat is om onze gasten de service te bieden die ze nodig hebben?

Stuur dan je sollicitatie met CV naar:

HAL Beheer BV

t.a.v. P.E. van Dijk-de Vries (Human Resources)

Otto Reuchlinweg 1110

3072 MD Rotterdam

E-mail: nlofficecareers@hollandamerica.com

