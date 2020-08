Holland America Line’s Rotterdam op 10 augustus voor de laatste keer in Rotterdam

Holland America Line’s Rotterdam zal voor de laatste keer aanmeren in de haven van Rotterdam op maandag 10 augustus 2020. Het schip dat een volle dag de haven aandoet, biedt fans de gelegenheid om het schip te zien. De Rotterdam vaart vervolgens naar de Damen Shipyard voor onderhoud, voordat het wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. In juli kondigde Holland America Line de verkoop van de schepen Rotterdam en Amsterdam aan.

Fans van het schip kunnen naar de openbare ruimtes rond de Wilhelminakade (Cruise Port Rotterdam) komen om de Rotterdam uit te zwaaien, foto’s te maken en afscheid te nemen met het inachtnemen van de sociale afstandsregels die in de stad, conform RIVM-richtlijnen, gelden. Rotterdam vaart om 05.30 uur lokale tijd de passage in voor een aankomst bij de terminal tussen 8.00 en 09.00 uur ‘s ochtends. De verwachting is dat het schip tot de volgende dag halverwege de ochtend aan de Wilhelminakade aangemeerd blijft, waarna het door het kanaal naar Damen Shipyard vaart.

Eerbetoon

“Rotterdam is bijzonder voor de stad Rotterdam gezien de oprichting van Holland America Line in deze stad. We zijn vooral blij dat we de naamgenoot van de stad hier kunnen verwelkomen en dat iedereen haar kan bezichtigen en haar het beste kan wensen”, aldus Nico Bleichrodt (Vice President International Sales van Holland America Line). “Het is een gedenkwaardig moment om het schip nog een laatste keer in Rotterdam te hebben, als eerbetoon aan de stad Rotterdam, haar inwoners en onze trouwe gasten.”

Vlaggenschip

In navolging van de traditie om een Rotterdam in de vloot te hebben, kondigde Holland America Line onlangs, na het vertrek van Rotterdam VI, de naamswijziging van haar in nieuwbouw zijnde schip naar Rotterdam aan en benoemde het tot vlaggenschip. Wanneer de Rotterdam VII op 30 juli 2021 wordt afgeleverd door de Marghera-werf van Fincantieri in Italië, brengt het schip de zomer door met het verkennen van Noord-Europa en de Oostzee tijdens rondreizen vanuit Amsterdam. Daarnaast brengt het op 20 en 21 augustus een tweedaags bezoek aan Rotterdam tijdens de 14-daagse European Splendor cruise van Civitavecchia (Rome) naar Amsterdam.

Amsterdam

Wie het schip Amsterdam wil uitzwaaien, krijgt maandag 17 augustus de gelegenheid om het om ongeveer 11.00 uur over de Nieuwe Waterweg te zien varen op weg naar Damen Shipyard. Dit schip zal niet helemaal naar Cruise Port Rotterdam varen, maar de fans kunnen kijken, zwaaien en foto’s maken terwijl het schip over de waterweg vaart. Het schip zal de werf op 25 augustus verlaten.

