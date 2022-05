Holland America Line’s Zaandam weer in gebruik genomen

Deel dit artikel

Holland America Line’s cruiseschip Zaandam keerde donderdag 12 mei jl. terug in de vaart in Port Everglades in Fort Lauderdale (Florida). Daarmee is de vloot van de rederij op één schip na weer volledig operationeel.

Zaandam heeft gasten ingescheept voor een 9-daagse cruise langs de Atlantische kust naar Montreal (Canada). Voor de rederij is het daarmee niet alleen een terugkeer van de Zaandam, maar het markeert ook een terugkeer naar cruisen in de regio Canada/New England na een afwezigheid van twee jaar vanwege de COVID-19-pandemie.

“Met de heringebruikname van de Zaandam zijn we verheugd niet alleen bijna onze volledige vloot terug te hebben, maar ook om terug te keren naar Canada en New England na twee jaar afwezig te zijn geweest van deze prachtige bestemming”, aldus Gus Antorcha, president van Holland America Line.

Na de herpositioneringscruise langs de oostkust van Noord-Amerika, zal de Zaandam de zomer en vroege herfst doorbrengen met het aanbieden van cruises naar Canada en New England tussen Boston, Massachusetts en Montreal.

Sinds Holland America Line in juli 2021 de cruises hervatte, zijn de Eurodam, de Koningsdam, de Nieuw Amsterdam, de Nieuw Statendam, de Noordam, de Oosterdam, de Rotterdam en de Zuiderdam weer in gebruik genomen met cruises in Alaska, het Caribisch gebied, Europa, Mexico, de kust van Californië en de Stille Zuidzee. In de Volendam, die momenteel in Nederland ligt, worden op dit moment Oekraïense gezinnen ondergebracht.

Author Arjen Lutgendorff