Honderden verliezen hun baan bij Skyscanner

Skyscanner heeft plannen aangekondigd om een ​​vijfde van het personeelsbestand te schrappen, waaronder tot 84 banen op haar hoofdkantoor in Schotland. In totaal zullen ongeveer 300 banen verloren gaan, waardoor waarschijnlijk ook kantoren zullen sluiten in Boedapest en Sofia.

Het hoofdkantoor wordt het hardst getroffen, waar namelijk een derde van het totaal aantal ontslagen valt. Zoals het er nu naar uit ziet verdwijnen er in Edinburgh 84 banen. Het technologiebedrijf zegt dat het van plan is zijn marketingteams te centraliseren.

“We hebben al vroeg maatregelen genomen om de impact van COVID-19 op ons bedrijf te verminderen. Zo zijn we gestopt met het aannemen van nieuw personeel en hebben we onze uitgaven drastisch verlaagd. We deden dit allemaal in de hoop dat ‘reizen’ zich snel zou herstellen”, aldus Moshe Rafiah (CEO Skyscanner).

“We hadden gehoopt dat alle acties die we hebben ondernomen voldoende zouden zijn. Hoewel we vertrouwen hebben in het herstel van Skyscanner op de lange termijn en we vroege tekenen van groei in de sector, weten we nu dat het langer zal duren dan oorspronkelijk was verwacht voordat reizen weer normaal zal worden”, aldus Rafiah. “Als gevolg hiervan moeten we, met grote droefheid, veranderingen doorvoeren in het bedrijf. Helaas omvatten deze voorgestelde wijzigingen banenverlies.”

“Bij Skyscanner, waar we een ongelooflijk groeiverhaal hebben meegemaakt, was dit nieuws iets dat we ons een paar maanden geleden niet hadden kunnen voorstellen. Zoals ik tegen onze teams heb gezegd, zijn deze voorgestelde veranderingen op geen enkele manier een weerspiegeling van de kwaliteit van onze mensen en hun werk. Ze zijn het resultaat van een wereldwijde pandemie waar niemand echt op had geanticipeerd en de wijdverbreide impact die dit in onze branche heeft gehad.”

In totaal heeft Skyscanner – opgericht in 2003 door Gareth Williams, Barry Smith en Bonamy Grimes – wereldwijd 1.500 werknemers in dienst. In 2016 werd het verkocht aan het Chinese bedrijf Ctrip, nu Trip.com Group, voor € 1,54 miljard.

