Hyperloop kan belangrijke rol spelen in ontwikkeling Schiphol

Schiphol gaat haar betrokkenheid bij de hyperloop verder uitbreiden door de samenwerking met het Nederlandse hyperloopbedrijf Hardt Hyperloop voort te zetten.

De samenwerking werd aangekondigd in 2018 en sindsdien hebben de partijen een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de hyperloop een belangrijke rol kan spelen in de ambitie van Schiphol om een duurzame multimodale hub te worden. Uit het onderzoek blijkt dat 12,5 miljoen van de passagiers die in 2050 via Schiphol zullen reizen, gebruik kunnen maken van de hyperloop als alternatief.

2050

De partners hebben een gezamenlijk onderzoek gedaan dat aantoont hoe de hyperloop kan uitgroeien tot een nieuwe, duurzame vorm van hogesnelheidsreizen en dat de hyperloop in 2050 een deel van de korteafstandsvluchten van Schiphol kan vervangen. In het onderzoek wordt een hyperloopnetwerk voorgesteld dat Schiphol verbindt met grote nabijgelegen vliegvelden in Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die momenteel rechtstreekse verbindingen hebben. Hardt schat dat er in 2050 circa 73 miljoen mensen tussen de grote steden in dit netwerk zullen vliegen. Uit de studie blijkt dat de hyperloop een vervangende modaliteit zou kunnen zijn voor 12,5 miljoen van de passagiers die in 2050 via Schiphol zullen reizen.

Trots

“De luchtvaartsector bevindt zich in een situatie die we nog nooit hebben meegemaakt. Het herstel zal een aantal jaar duren, maar het is van belang om te blijven investeren in innovatie en duurzaamheid. We vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, om te kunnen voldoen aan de vraag naar duurzaam vervoer in de toekomst. Ik ben er trots op dat we samenwerken met Hardt om de mogelijkheden van de hyperloop voor een multimodale hub te onderzoeken”, aldus Hassan Charaf (hoofd innovatie bij Royal Schiphol Group).

Vervolgstappen

Door vluchten op korte afstand te vervangen door de hyperloop komt er capaciteit op de luchthaven vrij, die kan worden gebruikt om de positie van Schiphol als toonaangevende Europese luchthaven te behouden. Schiphol en Hardt willen de potentiële ontwikkelingen uit het onderzoek tot stand brengen door te blijven samenwerken en hun onderzoek voort te zetten en uit te breiden. Daarnaast is Hardt in gesprek met andere partijen en autoriteiten om te zorgen dat de hyperloop een centrale rol gaat spelen in een duurzaam netwerk van hogesnelheidsvervoer in Europa.

