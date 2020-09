IATA moedigt eenduidigheid in reiscriteria Europa aan

De Internationale Luchtvervoersvereniging (IATA) verwelkomde de voorstellen van de Europese Commissie (EC) om de reisbeperkingen in de Europese Unie (EU) tijdens de COVID-19-pandemie beter te coördineren en te communiceren.

“Mensen willen reizen, maar de onvoorspelbaarheid van de manier waarop de regeringen de COVID-19 maatregelen uitvoeren, zorgt ervoor dat de vraag naar tickets instort”, aldus IATA. De criteria voor beperkingen vanwege het coronavirus moeten voorspelbaarder worden. Daarbij zouden wijzigingen wekelijks moeten worden gedeeld; de regels moeten niet van de ene op de andere dag worden veranderd. Ook de criteria voor coronartests zouden eenduidig moeten zijn om het risico van grensbeperkingen te vermijden, of het opleggen van algemene quarantainemaatregelen die reizen onmogelijk maken.

IATA pleit net als de commissie voor een stoplicht-kleurensysteem als het gaat om reisadviezen. Groen voor een gebied waar het totale aantal nieuw gemelde coronagevallen minder dan 25 per 100.000 personen bedraagt gedurende een periode van veertien dagen. Bij oranje gaat het om maximaal 50 gevallen per 100.000 personen. Rood zit daarboven. In grijze gebieden is te weinig informatie beschikbaar. De IATA benadrukt dat de Europese Commissie slechts aanbevelingen kan doen, het kan de naleving ervan kan niet afdwingen. IATA hoopt dat de Europese landen deze keer zullen luisteren en gecoördineerd zullen optreden om zo de grenzen ook open te stellen voor reizigers van buiten de EU.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.