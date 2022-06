Deel dit artikel

“Ik ben verbijsterd en vind het belachelijk. Moedwillig is er gehandeld met als resultaat dat D-reizen failliet is. Natuurlijk hebben de omstandigheden daar ook aan bijgedragen, maar om dan nog € 450.000 mee te krijgen daar begrijp ik niks van”, dat zegt Jeroen Martron (CEO Airtrade) in Travelpro #5 op het nieuws dat de oud-eigenaren van D-reizen € 450.000 krijgen voor de IE-rechten.

“Als het goed is komt er in augustus weer een publicatie van het onderzoek. Er loopt onderzoek naar alle ontvangen gelden en betalingen die zijn gedaan en of er paulianeus is gehandeld. Ik ga ervan uit dat er nog wordt gehandeld en dat dit verhaal nog een staartje krijgt.” Martron laat weten een claim te hebben ingediend bij de curatoren. “Maar in alle eerlijkheid weet ik niet of daar ooit een dubbeltje van terugkomt. Maar nu de oud-eigenaren € 450.000 ontvangen, wie weet…”, aldus Martron, die zich ervan bewust is dat er heel veel bedrijven zijn die een schadeclaim hebben ingediend. “Het is een aparte wereld.”

Lees hieronder het volledige artikel. Travelpro thuis als magazine ontvangen? Hier vind je meer info over onze abonnementen.

Author Arjen Lutgendorff