“Ik ga liever morgen naar Gran Canaria, dan naar de Intratuin”

Direct nadat het reisadvies voor de Canarische Eilanden werd versoepeld hield TUI een inspectiereis naar Gran Canaria en Tenerife. TravelPro sprak enkele reisprofessionals die gelijk hun kans grepen om weer op reis te kunnen.

Het was een korte maar krachtige reis. Ik kreeg vorige week zaterdag te horen dat ik mee mocht op TUI-inspectiereis en heb toen die maandag daarna een test gedaan. Daarnaast moesten we ook de QR-code voor Spanje invullen en een gezondheidsverklaring regelen. Je moet best wel wat dingen doen voordat je op reis kan, maar dat is voor Curaçao niet anders en alleen maar goed voor de veiligheid. De insteek van de reis was dat we gingen vloggen en onze ervaringen deelden op social media, maar na het bericht van Mark Rutte werd die opdracht ingetrokken. We bewaren nu de content voor een geschikter moment”, laat Jolanda de Koning (Reisbureau Apollo at Home) weten.

Sfeer

De Koning was al eerder op Gran Canaria geweest en kon goed het verschil zien met de vorige keer. “Het was heel rustig op het eiland en je moest goed zoeken naar barretjes en restaurants die wel open waren. Op het strand bij het Hard Rock Café waren wel wat tenten open, waar je ook ’s avonds wat kon eten en kon luisteren naar muziek. Ook het Hard Rock Café zelf was gewoon geopend en werd je getemperatuurd als je naar binnen ging. We hebben ook nog een bezoek gebracht aan het hotel Eugenia Victoria. Het hotel is gerenoveerd en dat was heel gaaf om te zien. Zelf sliepen we in TUI Blue Bahia Feliz en het hotel zat voor ongeveer 60% vol. Andere reisprofessionals sliepen onder meer in RIU en die was ook redelijk bezet. In Costa Meloneras was het wel iets drukker op de boulevard en was er ook wat meer sfeer doordat de restaurants wat voller zaten.”

