“Ik heb nog nooit gecruised met Disney Cruise Line”

Deel dit artikel

Wibi Soerjadi is componist en concertpianist, maar ook een enorme en wellicht Nederlands bekendste Disney-fan. Het liefst spendeert hij elke vrije minuut in Disneyland Paris, stilletjes genietend op een bankje met uitzicht op het Kasteel van Doornroosje. “Maar ik vind de attracties ook geweldig.”

Waar komt jouw enorme liefde voor Disney vandaan?

“De verhalen in mijn muziek zijn best wel ernstig en heel zwaar, de fantasie moet worden geprikkeld en Disney doet dat als geen ander. Als tegenhanger van de hele zware verhalen die worden gebruikt in de klassieke muziek, is Disney heerlijk licht. Daarnaast ben ik vanaf jongs af aan al gek geweest op alles wat Disney is.”

Ben je weleens gevraagd om Disney-muziek te componeren?

“Nee, dat niet. Ik heb wel een keer een bijzonder concert mogen geven ter gelegenheid van 50 jaar California in Disneyland Paris, voor het Kasteel van Doornroosje. Ik heb toen een medley gemaakt op allerlei Disney-klassiekers, Disneyland Paris maakte vervolgens een chorografie van vuurwerk op de maat van de muziek. Dat was fantastisch.”

Lees hieronder meer. Wil je de Travelpro liever thuis in print ontvangen? Klik dan hier.

Author Sharon Evers