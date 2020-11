“Ik snap dat klanten gefrustreerd zijn, maar het Huisartslab doet z’n stinkende best”

Je hebt haar vast wel voorbij zien komen de afgelopen tijd. Patricia van Trigt staat met een been in de reiswereld, als ZRA bij YourTravel en met het andere been in de medische wereld, als coördinator bij het Huisartslab bij het corona testcentrum te Badhoevedorp. Hoe is deze combinatie tot stand gekomen? Waar ligt haar passie? En welke vragen leven er op dit moment bij de reisprofessionals?

Hoe lang ben je al werkzaam in de reiswereld?“

Al 30 jaar. Ik heb zeventien jaar bij TUI, als reisbureaumedewerkster gewerkt. Daarnaast heb ik vijf jaar bij American Express Travel gewerkt, ben ik grondstewardess geweest bij de KLM en Japan Airlines en ben ik nu sinds maart 2016 ZRA bij YourTravel. Ik verkoop graag iets waar ik zelf volledig achter sta en ben er eigenlijk zo ingerold. Het is de beste keuze ooit geweest. The Travel Club is een kwalitatief goede organisatie en ik heb de vrijheid om te verkopen wat ik wil. Daarnaast vind ik het fijn dat wij voor alles een afdeling hebben, waar tevens goed personeel werkzaam is. De ondersteuning die ik krijg vanuit het hoofdkantoor is heel erg prettig.”

30 jaar, dan is dit niet de eerste crisis…

“Dit is inderdaad niet de eerste crisis, maar wel de meest zorgwekkende. Ik heb natuurlijk 9/11 meegemaakt, maar toen was ik in loondienst en dan kijk je er heel anders tegenaan. Het meest zorgwekkende is dat de zelfstandig reisagent op dit moment helemaal geen inkomen heeft. Ik snap dat de reisorganisaties geen commissie geven, maar bedenk wel dat we vanaf november tot en met februari 100% voor onze klanten klaar stonden, terwijl er geen inkomsten uit voortkwamen, maar waar we wel financieel verantwoordelijk voor worden gehouden. Het zijn immers maatwerkreizen. Het geld ligt niet bij ons, maar bij de luchtvaartmaatschappijen of de hotels. De klant mag bij code oranje het geld terugeisen en wij moeten dat met eigen financiën terugbetalen. Gelukkig springt het hoofdkantoor voor ons in de bres bij de touroperators en zorgen zij ervoor dat de klanten hun geld terugkrijgen. Als ik er alleen voor had gestaan, dan was ik failliet geweest. Bijna al mijn klanten hebben hun geld teruggekregen, maar het heeft wel enorme stress opgeleverd.”

