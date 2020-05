“Ik weet dat na alle ellende er altijd weer een mooi moment komt”

De deuren van meeste reisbureaus zitten dicht en zelfstandig reisagenten staan niet meer zo snel bij hun klanten op de stoep, maar dat wil niet zeggen dat er niet wordt gewerkt. Integendeel zelfs. Maar hoe houd je je staande in deze coronacrisis? Waar haal je toch dat kleine beetje positviteit vandaan? TravelPro sprak een aantal reisprofessionals.

“Het is echt bizar wat we op dit moment meemaken”, laat Marco Beentjes (ZRA bij The Travel Club) weten. “Vooral de onzekerheid maakt het moeilijk. In het begin dacht ik nog dat we even een paar weken niks zouden doen en dat de meivakantie misschien niet door zou gaan. Maar nu heb ik eigenlijk het zomerseizoen al afgeschreven, want ik zie ons in juli en augustus nog niet massaal op reis gaan. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn klanten is er veel onzekerheid, daarom ben ik ‘blij’ als een touroperator een duidelijke datum communiceert tot wanneer zij de reizen gaan annuleren, want dan hebben mijn klanten ook zekerheid. Ik krijg namelijk veel telefoontjes van klanten die niet weten wat ze aan moeten met hun restantbetalingen of die niet willen betalen. Ik kan ze geen ongelijk geven, want niemand kan 100% zekerheid bieden op dit moment. Het is dan wel fijn als ik die mensen kan geruststellen dat ik alles voor ze in de gaten houd, maar ook dat ik kan communiceren dat touroperators de betalingstermijn hebben ingekort. Ik heb met de meeste klanten die een boeking hadden staan tot eind juni inmiddels contact gehad, maar ook klanten voor juli en augustus bellen met vragen. Ieder positief bericht grijpen we op dit moment aan, zodat er toch nog een beetje hoop gloort aan de horizon. Maar je leest natuurlijk ook heel veel negatieve bericht, dus ik zit echt in een rollercoaster op dit moment. Ik moet zeggen dat mijn motivatie op dit moment een stuk gedaald is. Ik heb veel moeite om mijzelf op gang te brengen in deze situatie, omdat je je hele omzet verder ziet verdampen.”

Plannen

We spraken ook met Mirjam den Broeder (werkzaam bij TUI at Home) die met name de eerste weken heel hectisch vond. “Er was veel onzekerheid bij klanten, waardoor ik heel veel vragen kreeg. Voor mijzelf was er toen ook nog niet heel veel duidelijkheid over de hele situatie. Maar ook de combinatie tussen werk en privé was een stuk drukker, want ik had opeens drie kinderen de hele dag thuis. Waarvan de oudste twee met huiswerk zaten, de jongste aandacht nodig had en ik had een stapel met werk liggen. Ik ben toen goed gaan plannen, zodat het zowel voor mijn kinderen als mij duidelijk was wat er allemaal moest gebeuren. Dat gaf gelijk een stukje rust. Op dit moment is mijn werkdag een stuk rustiger dan in de eerste weken. Tussen 12.00 uur en 15.00 uur ben ik vol aan de bak, want dan slaapt de jongste. Uiteraard ben ik in de andere uren wel bereikbaar voor mijn klanten.” Het is belangrijk om goed contact te houden met je klant in deze periode volgens Den Broeder. “Ik ben heel erg actief met het appen, bellen en mailen van mijn klanten. Elke keer als ik een update kan delen, dan doe ik dat. Op social media probeer ik ook filmpjes te delen waar ik mijn klanten over alles bijpraat en die filmpjes stuur ik ook weer via WhatsApp door. Ik merk dat mijn klanten dat heel fijn vinden, omdat ze weten dat er aan ze wordt gedacht.”

ReisCreaties PubQuiz

Zeven dames aangesloten bij ReisCreaties houden de komende drie weken (de eerste is afgelopen vrijdag geweest) elke vrijdag een digitale Reis Pubquiz voor klanten. TravelPro sprak met Heidi Vermeer (Ver&Meer Reizen). “De laatste tijd hoor je alleen maar negatieve dingen; bestemmingen gaan op slot en reizen worden geannuleerd, we vonden het hoogtijd voor wat positiefs en willen hiermee op een leuke manier in de picture komen. We zijn gaan nadenken over hoe we dit konden gaan doen. Op dit moment zie je een opkomst van online quizzen en dat leek ons ook wel wat. We hebben een app aangeschaft, die in ons eigen jasje gestoken en zijn klanten gaan uitnodigen. Vrijdag ieder er 400 mee, dat is echt geweldig.” Naast de zeven initiatiefnemers hebben nog eens twaalf zra’s aangesloten bij ReisCreaties hun klanten uitgenodigd.

Lees hieronder de uitgebreide interviews.

