“Wie een reis van circa tien dagen wil die zich onderscheidt van de standaard Egypte-reizen, heeft voor circa € 2.500 een prachtige à la carte reis waar alles in zit. Dan heb je wat. Het is natuurlijk duurder dan een weekje Hurghada. In Egypte reis je voor zo’n bedrag als een koning door het land. Maar dat weet men niet. ”, aldus Steven Oppenheim (oprichter/eigenaar Oppenheim Travel). Ook voor reisagenten en ZRA’s ziet Oppenheim veel mogelijkheden in de verkoop van het wat ‘onbekendere’ Egypte.

“Er is nu, gek genoeg, een ontwikkeling, dat mensen bereidt zijn wat meer uit te geven. Wij leggen ze helemaal in de watten en men komt zeer enthousiast terug. Deze markt is groter dan je denkt. Als reisagenten en ZRA’s er iets meer aandacht op vestigen, dan is er ook voor hen veel uit te halen.

Reizen naar Egypte is volgens Oppenheim op het moment van schrijven geen enkel probleem. “Je kan er zo naartoe. Er zijn nauwelijks eisen. Dit soort reizen kunnen goed worden gemaakt. Ik ben er zelf nog niet geweest na de coronacrisis, maar op dit moment zitten er al veel mensen die ons hebben geboekt. We krijgen hele enthousiaste beoordelingen op onze reizen. We werken voornamelijk met EgyptAir, dus rechtstreekse vluchten.”

“Mensen hoeven ook geen angst te hebben dat ze hun geld kwijtraken wanneer men de reis toch niet door wenst te laten gaan ongeacht de reden. De 15% aanbetaling krijg je bij bijna al onze boekingen terug tot zes weken voor vertrek. Heb je dus toch een naar gevoel op een later moment, dan krijgt men zijn geld binnen één week terug bij het annuleren van de boeking. Niet met allerlei kleine lettertjes, want je hoort dat de garantiebeloftes bij collega’s in de praktijk soms tegenvallen. Wij hebben helemaal geen kleine lettertjes.”

Lees hieronder de volledige Midden-Oosten Special in Travelpro #6.

Author Arjen Lutgendorff