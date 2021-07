Incidentie Portugal ruim boven de 200

De incidentie (het aantal besmettingen per 100.000 inwoners over de afgelopen veertien dagen) ligt ver boven de 200, zo blijkt uit de actuele cijfers in de TravelPro Barometer. De incidentie is één van de factoren die het RIVM meeweegt met betrekking tot het reisadvies, maar hierbij wordt gekeken naar de (verouderde) cijfers van de ECDC waar de incidentie nog op 168,78 staat.

Vóór 1 juli werd er serieus naar het reisadvies gekeken wanneer de incidentie op 150 of hoger stond, maar sinds 1 juli jl. wordt er ‘pas’ bij een incidentie van 200 gekeken. Voor 1 juli schreef de Rijksoverheid dat een gebied een oranje reisadvies krijgt als de incidentie boven de 150 per 100.000 inwoners per 14 dagen ligt. “Vanaf 1 juli wordt deze drempelwaarde verhoogd naar 200.”

Halverwege juni was de incidentie in Portugal nog 59,42, maar de actuele cijfers van de TravelPro Barometer laten nu zien dat het op 240,90 staat waar deze op de (wekelijkse) cijfers van ECDC nog op 168,78 staat. Onlangs werd het reisadvies voor Portugal nog gewijzigd, waarbij de regio Lissabon een oranje reisadvies kreeg. Voor Madeira geldt een groen reisadvies en voor de rest van Portugal een geel reisadvies.

Overigens is de incidentie niet het enige waar naar wordt gekeken met betrekking tot de reisadviezen. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) adviseert, op basis van de analyses van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), het ministerie van Buitenlandse Zaken op het gebied van risico’s voor de gezondheid van reizigers en de risico’s voor de volksgezondheid in Nederland. Er wordt ook gekeken hoeveel er wordt getest, er wordt gekeken of en hoe vaak een zorgelijke virusvariant voorkomt in een bepaald land en Nederlandse ambassades en consulaten monitoren continu de situatie in het land en de regio waar zij werken.

