Independer: ‘Reizigers letten nu veel meer op de reisverzekering‘

Vorige maand werden er vier keer zo veel reisverzekeringen afgesloten als in dezelfde maand vorig jaar, dat laat Independer weten. Het zijn er ook 45% meer dan in 2019. “Dat bevestigt dat we nu meer op de reisverzekering letten”, zegt de woordvoerder tegen NU.nl. “Ook mensen die er al eentje hadden, hebben de map afgestoft om eens te kijken wat hun verzekering inhoudt.”

Volgens Independer leeft het onderwerp nu veel meer door de risico’s die nu spelen vanwege corona. Consumenten willen weten wat er gebeurt als men corona ter plekke krijgt, of als het reisadvies van geel/groen naar oranje kleurt?

“Het kan zijn dat je verzekering helemaal niets dekt als je naar een ‘oranje’ land reist – ook al boekte je die reis toen het reisadvies nog ruimer was. En dan gaat het zelfs over dingen die niets met corona te maken hebben, zoals gestolen bagage”, laat een woordvoerder weten. MoneyView bevestigt dit, zo is te zien in het overzicht op haar site.

Volgens Iwanna de Jonge, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, is er zeker meer aandacht voor de reisverzekering vanwege de coronarisico’s. “Het zou niet gek zijn dat er daardoor meer zijn afgesloten, maar dat kan voor een groot deel óók komen doordat er vorig jaar veel verzekeringen zijn opgezegd. Mensen konden toch niet weg. Zij sluiten er nu mogelijk weer een af.”

