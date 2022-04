Inge Oerlemans aan de slag bij TUI

Deel dit artikel

Inge Oerlemans gaat per 1 mei bij TUI Nederland aan de slag als account executive commercieel op de afdeling Groups & Incentives.

“TUI en ik konden elkaar toch niet zo goed missen. In mijn nieuwe functie ga ik groepsreizen en events organiseren. Ik heb super veel zin in deze nieuwe uitdaging en kijk uit naar mijn terugkeer in dit fijne bedrijf”, zo laat Oerlemans weten aan Travelpro.

Oerlemans werkte bij verschillende reisbdrijven. Zij startte ruim tien jaar geleden bij UNIGLOBE Special Travel, was reisadviseuse bij Holland International Reisbureau Comiek en was eerder ruim acht jaar werkzaam bij TUI waarvan vijf jaar als reisbureaumanager.

Author Arjen Lutgendorff