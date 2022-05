Inreisregels Bonaire wijzigen per 1 juni

Deel dit artikel

Vanaf 1 juni worden de huidige inreisrestricties van Bonaire opgeheven wat betekent dat reizigers geen test en vanaf 1 juni ook geen gezondheidsverklaring meer nodig hebben voor een bezoek aan het eiland.

Verder heeft Bonaire een gloednieuwe campagne gelanceerd om de natuur een handje te helpen en bezoekers van het eiland op een respectvolle manier met het eiland om te laten gaan. Het heet de Bonaire Bond en is gekoppeld aan koraaladoptie via Reef Renewal Foundation Bonaire. Het is mogelijk de Bonaire Bond online ondertekenen en daarmee het eiland steunen; kleine moeite, groot plezier en je steunt de natuur van deze zonnigste Nederlandse gemeente.

Ook waait er een frisse wind op het eiland en ziet Bonaire de toekomst zonnig tegemoet met een gloednieuwe website van Tourism Corporation Bonaire, compleet met een nieuw logo, frisse look en een nieuwe slogan: Bonaire, it’s in our nature!

Author Arjen Lutgendorff