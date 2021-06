Inreisvoorwaarden voor reizigers naar Spanje gewijzigd

Met ingang van vandaag veranderen de inreisvoorwaarden voor reizigers naar Spanje. Alle reizigers uit Nederland (met elk vervoermiddel) van zes jaar of ouder moeten een negatieve PCR-test of een negatieve antigeen sneltest laten zien die binnen 48 uur voor aankomst is afgenomen. Dit was 72 uur! Ook kunnen reizigers inreizen met een officieel vaccinatiebewijs of met een medische verklaring als men positief blijft testen na herstel van COVID-19.

Voor alle documenten geldt dat deze in het Spaans, Engels, Frans of Duits moeten zijn. De kleurcode van Spanje is gedeeltelijk geel en oranje. Na een verblijf op de Canarische eilanden (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma en el Hierro) en de Balearen (onder andere Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera en Cabrera) is het niet nodig om bij terugkeer in Nederland in (thuis)quarantaine te gaan. Er geldt voor terugkeer uit deze gebieden ook geen testverplichting meer. Deze maatregelen zijn er nog wel voor de rest van Spanje. Er zijn ook nog steeds inreisbeperkingen voor reizen van Nederland naar Spanje. Zie voor in- en uitreisbeperkingen, lokale coronamaatregelen, informatie over verplichte testen en over (thuis)quarantaine de rubriek ‘Coronavirus’ in het reisadvies op de website van Buitenlandse Zaken.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.