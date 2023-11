Interbus nodigt jou uit voor de Interbus Winter Kick-off Borrel. “Bij Interbus geloven we sterk in het creëren van waardevolle relaties en het bouwen aan een toekomst vol kansen”, aldus de organisatie.



De Winter Kick-off Borrel markeert niet alleen het begin van een nieuw seizoen, maar ook een nieuwe fase in de reis van Interbus. “Het is een gelegenheid om ons verleden te eren, onze toekomstplannen te onthullen en onze waardering te tonen aan degenen die ons hebben geholpen waar we vandaag zijn.”

Wanneer en waar:

Datum: Donderdag 30 november

Tijd: 14.00 uur – 17.30 uur

Locatie: Interbus Hoofdkantoor (Den Engelsman 2A, 6026 RB Maarheeze)

De genodigden voor dit evenement zijn: reisorganisaties, reisbureaus, groepsreizenpartners, leveranciers, chauffeurs en het Interbus-team. “Dit evenement biedt een unieke kans om niet alleen de banden te versterken, maar ook om ons merk te vergroten en nieuwe zakelijke kansen te ontdekken. Wij hopen van harte dat je aanwezig kunt zijn om samen met ons deze bijzondere dag te vieren. Laat ons uiterlijk zondag 19 november weten of je aanwezig zult zijn.”

Aanmelden:

Klik op deze link.