Interhome komt weer met gedrukte winterbrochure

Interhome lanceert na ruim een jaar weer een gedrukte brochure. De winterbrochure 21/22 bevat geselecteerde chalets en appartementen in de meest populaire wintersportbestemmingen in Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië.

Rudolf Verbeek (Sales Manger Interhome): “Het is fijn om weer een gedrukte brochure in handen te hebben. Uiteraard hebben wij een erg makkelijke website waar je alle wensen van jouw klant kan invoeren en kun je als reisagent mooie offertes maken, maar toch willen sommige klanten graag even ‘rustig’ door een brochure neuzen. Afgelopen anderhalf jaar is wel gebleken dat vakantiewoningen erg populair waren. Met deze brochure willen we reisagenten een extra verkoop tool geven om ook te kunnen profiteren van de grote vraag naar vakantiewoningen.”

“De afgelopen winterperiode hebben wij alle boekingen kosteloos geannuleerd en konden klanten kiezen voor geld terug of omboeken naar winter 21/22. De meeste mensen hebben gekozen om de vakantie door te schuiven. Een deel van de woningen is dus al verhuurd voor de populaire vakantieperiodes, dus het loont zeker om nu al vroeg te boeken”, aldus Verbeek.

Alle ANVR-reisbureaus en ZRA’s ontvangen de brochure deze week.