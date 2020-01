Interhome lanceert De Huwelijksreis Collectie

Interhome heeft haar eerste product op maat gelanceerd, afgestemd op bruilofts- en huwelijksreisspecialisten: De Huwelijksreis Collectie.

Dit is een samengesteld portfolio van vakantiewoningen geschikt voor huwelijksreizen of huwelijkslocaties in zeventien landen. De vakantiewoningen variëren van luxe boerderijen tot villa’s met privézwembad en budgetappartementen voor maximaal achttien gasten, waardoor ze ideaal zijn voor bruiloftsgroepen. Het merendeel van de vakantiewoningen ligt in de buurt van bekende bruiloftslocaties, terwijl sommige eigendommen zelfs de bruiloft in het object zelf kunnen organiseren. ‘De Huwelijksreis Collectie’ is geïntroduceerd door de Business Development Manager van Interhome UK, Danny Waine; voorheen medeoprichter van de buitenlandse bruiloft specialist, ‘Perfect Weddings Abroad’.

Rudolf Verbeek, Commercieel manager van Interhome Nederland: “Het idee achter ‘De huwelijksreis collectie van Interhome’ is om het voor agenten gemakkelijker te maken om bruiloften in het buitenland te verkopen. Dit doen wij door hen te verwijzen naar accommodaties die ideaal zijn voor multigeneratie bruiloften en dicht bij enkele van de meest populaire ceremonie locaties voor bruidsparen die in het buitenland willen trouwen.”

Ongeveer de helft van de landen die in de huwelijksreis collectie zijn opgenomen, staan wettelijke bruiloften toe voor echtparen en de rest kan niet-wettelijke verbintenisceremonies organiseren. Verbeek: “Een van de grootste veranderingen in de buitenlandse bruiloft markt in de afgelopen jaren is door de opmars van sociale media en in het bijzonder de invloed van Instagram. Toen de buitenlandse bruiloft markt nog in zijn start-up fase zat, zouden koppels alleen reizen naar bestemmingen waar ze legaal konden trouwen. Tegenwoordig zijn koppels meer bezorgd over het vastleggen van de perfecte bruiloft foto met een prachtige achtergrond en regelen zij het juridische papierwerk wanneer zij terug komen in Nederland. Dit wordt weerspiegeld in het gevarieerde productassortiment dat we aanbieden in de 17 landen die we in De Huwelijksreis Collectie presenteren.”

Huwelijksreis bestemmingen wereldwijd

Interhome, onderdeel van de Hotelplan Groep, beschikt over een aantal vakantiewoningen waar koppels ter plaatse kunnen trouwen, waaronder de Thalassines Beach Villas in Cyprus (te zien in de bovenstaande foto), Taymouth Marina in Schotland, Castello Monticelli in Italië en het Knightsbrook Estate in Ierland. De collectie bevat vele huwelijksreis tips, waar u zeker veel inspiratie uit kan halen. Rekening houdend met de afstanden tot top trouwlocaties, sprookjesachtige accommodaties en de behoeftes van de huwelijkskoppels.

