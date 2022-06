Interhome zoekt Hoofd Inkoop voor afdeling inkoop Nederland

Deel dit artikel

Voor de afdeling inkoop zijn we op zoek naar een Hoofd Inkoop Nederland

Verantwoordelijkheden:

Maken van prijsberekeningen, seizoenmodellen en het bepalen van de juiste inkoopprijs voor vakantiewoningen

Implementeren van de strategische richting zoals bepaald door het hoofdkantoor

Bepalen van focusgebieden om zo een effectieve en succesvolle inkoop te garanderen

Monitoren van de resultaten van de bestemming en individuele suppliers

Inspelen op de actuele marktsituatie

Kwaliteitsbewaking en –controle door middel van klantbeoordelingen en intern controle systeem

Begeleiden en coördineren van inkopers in Nederland

Werving, selectie en coaching van nieuwe medewerkers

Intern aanspreekpunt voor de bestemming

Deelname aan workshops (nationaal/internationaal)

Daarnaast:

Acquireren en contracteren van nieuwe vakantiewoningen

Afsluiten van nieuwe contracten en het verlengen van bestaande contracten

Aanmaken van vakantiewoningen in het systeem inclusief een optimale productpresentatie

Coördineren van systeemkoppelingen met vakantieparken via verschillende channel managers

Onderhandelingen met contractpartners (particuliere eigenaren, verhuurkantoren en vakantieparken) over prijzen, allotments en systeemkoppelingen

Bezoeken van eigenaren en vakantiewoningen

Wat hebben we jou te bieden?

Een zelfstandige baan bij een internationale organisatie

De werksfeer is prettig en de bedrijfscultuur open en informeel. Tegelijkertijd zijn we gedreven en ambitieus

Je bent verantwoordelijk voor het inkoopteam Nederland met kantoor Rijswijk als basis

Je ontvangt een laptop, telefoon en een auto

Salaris afhankelijk van kennis en ervaring

24 vakantiedagen, 5 Atv dagen en 13e maand

Jouw profiel

Kennis en ervaring in de reisbranche in een commerciële rol

HBO werk- en denkniveau

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Je bent communicatief sterk, gedreven, resultaatgericht en goed in onderhandelen

In het bezit van rijbewijs B

Over Interhome

In 1965 zijn wij gestart met het verhuren van particuliere vakantiewoningen in Zwitserland en sindsdien zijn we toonaangevend op het gebied van zelfstandige accommodaties. Gasten, eigenaren en verkooppartners profiteren van de unieke combinatie van ons sterke distributienetwerk en onze lokale kantoren in heel Europa, resulterend in een ongeëvenaard serviceniveau en een hoge bezettingsgraad.

Sollicitatieprocedure

Hebben we je interesse gewekt? Dan ontvangen we graag je motivatie en cv via thijs.vanoss@interhome.group. Na een eerste online kennismaking volgt een tweede fysiek gesprek. Wil je meer weten over de functie of heb je andere vragen, mail dan gerust.

Author Tina Bakker