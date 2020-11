Internoord Travel Group koopt online activiteiten van failliete Reisburo Friesland

Erik van der Waard heeft namens de Internoord Travel Group b.v. in Leeuwarden de internet activiteiten uit de failliete boedel van Reisburo Friesland in Harlingen van de curator gekocht. Het gaat onder andere om een groot aantal domeinnamen waar het reisbureau uit Harlingen behoorlijk actief mee was in de online reis verkoop.

Van der Waard: “Er is een behoorlijk gat gevallen in noordwesthoek van Friesland en dan met name in de omgeving Harlingen en Franeker. Daar zijn onlangs omzetmatig gezien twee grote stenen kantoren weggevallen. De internetactiviteiten van Reisburo Harlingen waren qua omvang en qua reuring nadrukkelijk aanwezig in ‘het Friese’ en de zaken die nu uit de boedel beschikbaar kwamen passen uitstekend binnen onze online activiteiten. Wij hebben een eigen afdeling ICT in Leeuwarden en mijn compagnon in onze online B.V. Dennis Visser, regelt belangen en initiatieven met betrekking tot de technische zaken. Alles zal worden verhuist naar de Internoord Travel Group. Dennis neemt het vanaf daar verder voor zijn rekening en zal onze webbouwers er mee aan de slag laten gaan”.

Op de vraag of van der Waard zich helemaal op online wil gaan richten is hij duidelijk: “We hebben daar behoorlijk in geïnvesteerd de laatste jaren, omdat wij denken dat het een essentiële aanvulling op omzet is die we binnen onze catchment area niet kunnen bereiken met de fysieke winkels. Of we zouden ons in die gebieden moeten gaan vestigen, maar dat is op dit moment geen optie. Wij geloven echter wel sterkt in de combinatie ‘clicks en bricks’, dus in mijn optiek is het zaak om in je winkel sturing aan te brengen qua doelgroep zodat je daar nog mooie marges kunt draaien. De rest zou dan zo veel mogelijk op het web moet binnenkomen. Daarnaast willen we onze partner Groningen Airport Eelde alle steun kunnen blijven geven met betrekking tot online verkoop, zodat we ons steentje kunnen bijdragen aan behoud van de luchthaven die mega belangrijk is voor het noorden. Maar de reiswinkel zal in trek blijven en dus onderdeel van het hele business model blijven. Wellicht zal die zelfs populairder zijn dan pre Corona.”

“Wel zouden we erg graag nog veel meer uit een eigen voorraad willen verkopen en nog minder afhankelijk worden van leveranciers die aan alle kanten signaal afgeven dat ze ons alleen als onmisbare aanvulling van de omzet zien en amper de moeite nemen überhaupt de dialoog te zoeken over hoe we samen brood kunnen verdienen en kunnen overleven. Wij hopen dan ook dat deze overname van online zaken straks iets zal kunnen bijdragen aan omzet uitbreiding, zodat we sneller de schade kunnen herstellen die we oplopen in deze bizarre tijd die hopelijk grotendeels achter ons ligt. Wie het volhoudt en overleefd zal straks ongetwijfeld ook weer veel kansen gaan krijgen. Reizen blijft populair daar heb ik geen enkele twijfel over. Dus zodra de wereld weer op groen gaat, zullen we er klaar voor zijn. Wie er dan nog is, hangt af van hoe lang het duurt voordat de wereld weer op groen gaat. Laten we in hemelsnaam hopen dat we daar niet al te lang meer op hoeven te wachten, want de gifbeker is wat mij betreft diep genoeg geweest inmiddels”, aldus Van der Waard.

