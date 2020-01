Iran weigert zwarte doos van gecrasht Oekraïens vliegtuig te overhandigen

Iran weigert de zwarte doos van de gecrashte vlucht PS752 van Ukraine International Airlines te overhandigen aan Boeing.

Het is nog niet duidelijk naar welk land Iran de box gaat sturen zodat de gegevens geanalyseerd kunnen worden. De Oekraïense ambassade gaf aanvankelijk de schuld aan een motorstoring, maar trok deze verklaring later alsnog in.

Ukraine International Airlines heeft voor onbepaalde tijd vluchten naar Teheran opgeschort.

