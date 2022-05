Israël schaft testverplichting bij aankomst af

Deel dit artikel

Vanaf 20 mei schaft Israël de testverplichting bij aankomst af. Dit heeft het Israëlisch Ministerie van Volksgezondheid gisteren bevestigd.

Tot op heden waren twee pcr-testen verplicht voor het reizen naar Israël: bij vertrek uit Nederland en bij aankomst. In maart had Israël de wachttijd van de tweede pcr-test al verkort van 24 uur naar 4 uur, maar vanaf 20 mei wordt de pcr-test bij aankomst afgeschaft. Wel moet er nog bij vertrek uit Nederland een test worden gedaan, maar vanaf 10 mei is een antigeen test ook voldoende. De antigeen test moet dan binnen 24 uur voor vertrek naar Israël zijn gedaan.

Dana Gazit, directrice bij het Israëlisch Nationaal Bureau voor Toerisme in Nederland: “Dit voelt echt als een persoonlijke overwinning voor mij. Ik heb een zeer lange tijd gewacht op de opening van Israël en toen het dan toch open ging, was de pcr-test bij aankomst er nog. Naast degenen die al vakanties naar Israël hebben geplant en geboekt, zullen nu ook degenen die een test bij aankomst vervelend vonden een vakantie boeken. Israël kijkt er naar uit om iedereen weer te verwelkomen!”

Author Arjen Lutgendorff