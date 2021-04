Israël verwelkomt vanaf mei gevaccineerde toeristen

De Minister van Toerisme Orit Farkash-Hacohen en de Minister van Gezondheid Yuli Edelstein zijn een kader overeengekomen om Israël open te stellen voor gevaccineerde groepen buitenlandse toeristen. Op 23 mei 2021 opent Israël na meer dan een jaar zijn deuren voor buitenlanders. In de eerste fase worden groepen toegelaten in overeenstemming met de richtlijnen die gepubliceerd worden door de ministeries.

Deze overeenstemmingen werden bereikt in navolging van het werk van de taskforce opgezet door de ministeries, inclusief Head of Public Health Sharon Alroey-Preis, Ph.D. en COVID Commissioner Professor Nachman Ash, evenals professionals van het Ministerie van Toerisme.

In dit kader zal vanaf 23 mei een gelimiteerd aantal groepen toegelaten worden. Dit aantal zal verder uitgebreid worden gebaseerd op de gezondheidssituatie en voortgang van het programma. Individuele reizigers zullen in de tweede fase worden toegelaten waarbij gezondheidsoverwegingen de tijdlijn zullen bepalen. Alle bezoekers zijn verplicht om een PCR test te ondergaan voordat ze aan boord stappen van een vlucht naar Israël en een serologische test bij aankomst op Ben Gurion Airport om hun vaccinatie te verifiëren. In de tussentijd zullen er gesprekken blijven plaatsvinden met de verschillende landen om overeenstemming te bereiken over het valideren van een vaccinatiebewijs en het afschaffen van de noodzaak voor een serologische test.

De komende dagen zullen de verdere details bekend worden gemaakt.*Minister van Gezondheid, Yuli Edelstein:* “Israël is het eerste gevaccineerde land, en de inwoners zijn de eersten om van dit resultaat te genieten. Na het openstellen van de economie is het nu tijd om het toerisme weer op te starten op een voorzichtige en gecalculeerde manier. Het openstellen van Israël voor toerisme is van groot belang voor een van de hardst getroffen sectoren tijdens dit COVID jaar. We zullen continu blijven monitoren of verder versoepelen mogelijk is in navolging van de gezondheidssituatie.

*Minister van Tourisme, Orit Farkash-Hacohen:* “Het verheugt mij dat we deze eerste belangrijke stap voor de toerisme-industrie kunnen zetten. Het is tijd dat Israëls unieke voordeel als een veilige en gezonde bestemming zal helpen bij het herstel van de economische crisis. Alleen het openen van het luchtruim voor internationaal toerisme zal ervoor zorgen dat de toerisme-industrie weer volledig opleeft, inclusief restaurants, hotels, bezienswaardigheden, gidsen, bussen en anderen die hun brood verdienen in de toerisme sector. Ik zal ernaar blijven streven om de grenzen weer volledig open te kunnen stellen voor toerisme naar Israël, wat enorm zal bijdragen aan de Israëlische economie en het creëren van banen voor vele Israëli’s.

