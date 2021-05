Italiaanse premier roept op om vakantie naar Italië te boeken

De Italiaanse premier Mario Draghi heeft buitenlanders opgeroepen om hun zomervakantie in Italië door te brengen en zei dat de Italiaanse overheid van plan is om vanaf half mei reispassen in te voeren, eerder dan in de rest van de rest van Europa.

Volgens Draghi is het belangrijk om als land duidelijke, eenvoudige regels te maken om ervoor te zorgen dat toeristen weer vrij kunnen reizen in de nasleep van de coronavirus-pandemie.

Hij had het ook over het Covid-19-vaccinatiepaspoort waar de EU half juni mee wil komen, maar Draghi wil daar niet op wachten. Volgens de premier gaat Italië ervoor zorgen dat het halverwege deze maand een eigen groene pas klaar heeft.

“Laten we niet wachten tot half juni op de EU-pas”, zei Draghi. “Half mei kunnen toeristen de Italiaanse pas krijgen, dus het is tijd om je vakantie in Italië te boeken”, voegde hij eraan toe.

Reizen tussen Italiaanse regio’s is het grootste deel van het jaar strikt aan banden gelegd om het virus te bestrijden. Maar nu het aantal zaken daalt, hoopt de regering in de zomer bezoekers te trekken met zogeheten vaccinpaspoorten.

Volgens de World Travel and Tourism Council is het aantal internationale toeristenaantallen in 2020 wereldwijd met 73% gedaald en zijn als gevolg van de pandemie wereldwijd bijna 62 miljoen banen in reizen en toerisme verloren gegaan.

