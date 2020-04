Jamaica investeert in toerismesector met gratis trainingsprogramma

Nu het wereldwijde reizen tot stilstand is gekomen tijdens de COVID-19-crisis, is ongeveer 75 procent van de toeristensector in Jamaica werkloos geworden. Hoewel de meeste van deze werknemers in het toerisme over een paar maanden weer in dienst zullen zijn, zet Jamaica de middelen in om de industrie te versterken voor een sterke economische toekomst.

Jamaica heeft een substantiële investering in zijn toerismesector aangekondigd met de lancering van een gratis online trainingsprogramma voor toeristische werknemers die worden getroffen door de negatieve impact van de crisis. Het Jamaica Centre of Tourism Innovation (JCTI) zal de online en certificerings- cursussen geven in samenwerking met Amerikaanse organisaties, de National Restaurant Association (NRA) en het American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI), evenals Jamaica’s Human Employment and Resource Training-National Service Training Agency (HEART-NSTA Trust).

Slimme investering

“Het Caribische gebied is de meest van toerisme afhankelijke regio ter wereld en toerisme is goed voor bijna 11 procent van het wereldwijde BBP. In het geval van Jamaica zijn we erg trots dat het programma zo goed is ontvangen door onze medewerkers in het toerisme. Het is nu het beste moment om hen extra handvatten tegen geven en bij te scholen”, aldus de minister van Toerisme van Jamaica, Edmund Bartlett. “Het is een slimme investering om veerkrachtig te blijven, wat een positief effect zal opleveren als de toeristische sector weer normaal wordt. Het is een duidelijke indicatie van het strategische belang dat de regering geeft aan de ontwikkeling van menselijk kapitaal”.

6.500

Inmiddels hebben zich al meer dan 6.500 personen voor het vorige week gelanceerde programma geregistreerd. De lessen zijn begonnen op 27 april en de 11 gratis online cursussen zijn bedoeld om de toeristische vaardigheden bij te slijpen en de kwalificaties te verbeteren. De cursussen zijn; Medewerker wasserij, Medewerker gastenkamer, Keuken medewerker, ServSafe-training in voedselveiligheid, Gecertificeerde supervisor gastvrijheid, Introductie tot Spaans, Openbare sanitaire voorzieningen, Teamleider gastvrijheid, Gecertificeerde bediening banket, Gecertificeerde bediening restaurant en DJ-certificering. Meer informatie.

