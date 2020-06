Jamaica opent grenzen voor internationaal toerisme op 15 juni

“Vanaf 15 juni wordt iedereen die aankomt in Jamaica aangemoedigd om een ​​vrijwillige test te ondergaan op de locatie van binnenkomst of om een ​​afspraak te maken via de Jam-Covid-app. Het is onze plicht om de beschikbare middelen te gebruiken om risico’s te beheersen en te beperken”, zei Holness op een persconferentie die in Jamaica House werd gehouden. Jamaica sloot op 21 maart de grenzen met als doel de besmettingscurve COVID-19 af te vlakken.

Effective June 1, 2020, we will seek to implement new controlled re-entry protocols that will be based on a risk assessment of the countries from which persons are seeking to enter Jamaica and the travel routes which they will take. pic.twitter.com/gfLwOjZTIO

