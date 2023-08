Vanaf 1 september 2023 kunnen alle aankomende passagiers op Jamaica alleen nog gebruikmaken van het online immigratieformulier.



Dit formulier dient vóór aankomst te worden ingevuld te worden. Tot en met 31 augustus bestaat nog de mogelijkheid om de papieren versie in het vliegtuig of bij aankomst in te vullen. Per 1 september vervalt deze optie volledig. Aankomende passagiers worden tot het eind van deze

maand ten zeerste aangemoedigd het online-formulier te gebruiken.