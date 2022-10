Wil jij ook je energienota nog kunnen betalen? Wordt verkoopspecialist Afrika bij Jambo Safari Club en verdien minimaal 20% boven CAO

Deel dit artikel

Word jij vrolijk van het samenstellen en verkopen van een reis, die zo mooi is dat je deze ’t liefst direct zelf zou willen maken? Geeft het jou energie als de klant meegaat in jouw adviezen voor hun droomreis, mede door jóuw enthousiasme en kennis? Past jou een zelfstandige functie waarin je de volledige verantwoording mag dragen voor het gehele proces van inkoop tot aftersales? Wacht dan niet langer met solliciteren: bij ons is het samenstellen en verkopen van uitsluitend de best mogelijke reis – passend bij iedere individuele klant – het doel!

Wie zijn wij?

Wij zijn al ruim 40 jaar dé specialist voor luxe maatwerk reizen naar Afrika en zoeken een maatwerkspecialist. Met veel enthousiasme stellen wij individuele reizen samen die het beste bij de klant passen. Daarin streven we naar een hoge mate van kwaliteit. Kijk maar eens op trustpilot voor een impressie van wat de klanten van ons vinden. Onze afdeling verkoopondersteuning staat klaar voor het uitwerken van offertes, facturen en reispapieren. Op die wijze heeft de verkoper zijn handen vrij voor klantencontact: particuliere klanten, reisbureaus en buitenlandse leveranciers. Ons team bestaat uit 15 collega’s en is commercieel ingesteld, enthousiast, zelfstandig en servicegericht.

Als Verkoopspecialist Afrika houd je je bezig met de volgende werkzaamheden :

je geeft telefonisch én face to face maatwerkadvies aan particuliere klanten en reisbureau’s

je onderhoudt dagelijks contact met particuliere klanten en buitenlandse leveranciers

je stelt maatwerk reisplannen/dagprogramma’s samen

je werkt nauw samen met de afdeling verkoopondersteuning voor het uitwerken van calculaties en offertes

je voert, als de klanten terug zijn, aftersales gesprekken

Functievereisten:

je beschikt over HBO werk- en denkniveau

je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk

je kunt goed uit de voeten met Excel en Word

je kan jezelf vinden in de volgende eigenschappen: communicatief en commercieel vaardig, zelfstandig, assertief, accuraat en enthousiast

je kunt flexibel en kwaliteitsgericht denken en werken

Pre’s:

je hebt ervaring en affiniteit met luxere reizen naar Afrika

je hebt werkervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur gericht op Oost-Afrika & zuidelijk Afrika.

je hebt werkervaring met een vluchtreserveringssysteem, bij voorkeur Amadeus, en IATA kennis is een pré

je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit, en bent bereid om dat stapje extra te doen

Bezit je geen van deze pre’s? Geen probleem! Sta je ervoor open om jezelf te ontwikkelen? Je kunt dan aan de slag als junior met een uitgebreid opleidingstraject.

Ons aanbod:

een parttime of fulltime baan (24-40 uur)

een salaris 20% boven cao

gegarandeerd minimaal 2 weken per jaar op studiereis naar 1 van onze droombestemmingen

24 vrije dagen + ATV (bij 40 uur)

een uitdagende en veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheid

werklocatie Diemen, perfect gelegen naast de metro en parkeergelegenheid voor de deur (gratis)

ontwikkelingsmogelijkheden, denk hierbij aan jezelf specialiseren in een aantal landen waardoor je jezelf heel ver in de bestemming kan verdiepen

een professioneel bedrijf met enthousiaste collega’s

Wil je ons team komen versterken? Stuur dan een e-mail met je cv en motivatie naar linda.bartels@jambo.nl. Wil je meer weten over de functie of ons bedrijf zie www.jambo.nl of bel 020-20.12.703.

