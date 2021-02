Japan expert worden? Voltooi nu de handige E-learning

Japan; het land van de bruisende metropolen en bijzondere cultuur, maar ook van prachtige tropische eilanden en adembenemende berggebieden. Skiën met je gezin, als backpacker buiten de gebaande paden gaan, of liever van alles wat zien; de reismogelijkheden zijn eindeloos en er is voor ieder wat wils. Het is dan ook niet geheel onverwacht dat deze Oost-Aziatische bestemming op de bucketlist van menig Nederlander staat. Ontwikkel daarom nu je Japan kennis door de online JNTO-training te voltooien vóór 31 maart en maak kans op het boek ‘Japan in honderd kleine stukjes’ van Paulien Cornelisse.

Als echte reisprofessional is er natuurlijk geen betere tijd dan het heden, om je verder te verdiepen in zo’n populaire destinatie. Heeft Japan altijd al jouw interesse gewekt? Of krijg je regelmatig vragen over dit bijzondere land en vind je het lastig om te antwoorden? Japan National Tourism Organization (JNTO), het officiële marketing en toerismebureau voor Japan, biedt nu de uitgelezen kans om de noodzakelijke kennis te vergaren vanuit het gemak van je eigen huis. Middels een leerzame e-learning, krijgen reisprofessionals nu de mogelijkheid om hun basiskennis over het land van de rijzende zon te vergroten.

Wist je bijvoorbeeld dat Japan net als Nederland vier verschillende seizoenen heeft? In de winter vind je er prachtige besneeuwde bergen, in de lente kleurt de natuur roze door de vele kersenbloesems en ook in de zomer en herfst kijk je je ogen uit in het spectaculaire landschap. Wat daarnaast natuurlijk niet overgeslagen mag worden is een onderdeel dat de vele accommodatie opties behandeld. Denk hierbij aan de bekende Japanse capsule hotels of traditionele temple stays voor de echte authentieke ervaring. Ook de verschillende gebieden, vele transportmogelijkheden, rijke cultuur en must-do activiteiten worden verder uitgelicht.

De Nederlandstalige cursus bestaat uit vijf modules van elk ongeveer 20 á 30 minuten en kan zowel vanaf een telefoon als van een computer gevolgd worden. Na voltooiing van de verschillende modules beschikken cursisten over de meest essentiële kennis om Japan op een aantrekkelijke manier aan te bieden. Ook ontvangt iedereen na afloop een online certificaat als bewijs van deelname. Begin vandaag nog aan de e-learning via www.japantravel-ott.nl. Interesse in nog meer Japan reistips? Neem dan zeker een kijkje op de informatieve website van JTNO.

