“Je krijgt geen ESTA als je in Iran bent geweest”

Deel dit artikel

Je kent ze wel; bucketlist-bestemmingen. Bestemmingen die je eens in je leven gezien en ervaren wil hebben. Voor Patricia Dobbelsteen (Middenoostenreizen.com) en Corine Ravestein (Vakantieparels) is dat Iran. Een land dat wellicht gebukt gaat onder talloze vooroordelen…

Patricia en Corine zijn naast oud-collega’s ook al jaren bevriend en als de één reisadviseur is voor Middenoostenreizen.com en de ander continu op zoekt gaat naar bijzondere vakantieparels dan zit een studiereis voor twee al snel in de pijplijn. Iran stond bovenaan het wensenlijstje. “Het is een vrij onbekende bestemming, mensen denken bij Iran al snel aan oorlog, onderdrukking en niet meteen aan een interessante vakantiebestemming. Ik merk dat andere reisprofessionals het ook een lastig land vinden om te verkopen. Corine houdt net als ik wel van een uitdaging en door deze reis wilden we laten zien dat het juist een prachtig land is en goed te bereizen is, ook door twee vrouwen.”

Gids

Middenoostenreizen.com heeft de dames gekoppeld aan een van hun Iraanse agenten. In een tijdsbestek van een paar maanden was de reis van twee weken een feit. Corine: “We wilden graag alle highlights zien tijdens onze reis. Deze ging nu van noord naar zuid, maar de route kan ook andersom; van Teheran naar Kashan, Isfahan, Yazd en Shiraz. Iran is geen land dat je vandaag boekt en morgen naartoe gaat. Je moet als reiziger goed zijn voorbereid, zoals het regelen van een visum via de ambassade in Den Haag, vpn-verbinding aanvragen, en wellicht ‘andere’ kleding kopen.” Patricia: “We reisden samen met een Engelssprekende gids, dat is wel een must voor dit soort landen. Door samen met een gids op pad te gaan, kregen we veel meer uitleg over het land en konden we al onze vragen stellen. We konden nu ook diverse stops extra maken, omdat er bijvoorbeeld het Rozenfestival was dat we spontaan wilden bezoeken. Maar ook praktisch, samen reisden we heel gemakkelijk van A naar B en de gids kent de leukste en betere restaurants.” Corine: “Helaas gebeurde het ook dat op last van de overheid op een dag alle musea en paleizen dicht waren (vanwege luchtverontreiniging werd er verteld, maar ze waren bang voor onlusten vanwege de torenhoge inflatie) dan is het je flexibel opstellen en kijken naar dat wat er wel mogelijk is.”

Lees hieronder meer over de Iraanse avonturen van Corine en Patricia. Wil je de Travelpro liever thuis of op kantoor in print ontvangen? Klik dan hier.





Author Sharon Evers