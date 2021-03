Jeanine Jansen (MAX Ombudsman): ‘Consument moet nog even geduld hebben met vouchers’

‘Toen het Voucherfonds in het leven werd geroepen, dacht iedereen met een zucht dat het goed zou komen’, aldus Jeanine Jansen (gespecialiseerd juriste bij MAX Ombudsman). ‘Nu wordt de zwarte piet naar Brussel geschoven, maar Brussel heeft het pas vorige week voorgelegd gekregen. De onderhandelingen tussen SGR en Nederlandse overheid hebben veel te lang geduurd. Uiteindelijk is de consument daar de dupe van, maar als consument moet je nu concluderen dat je nog even geduld moet hebben.’

‘Er zijn door SGR gedekte vouchers en dat zijn de vouchers die gesteund worden door het garantiefonds. De € 400 miljoen voor het Voucherfonds is bedoeld voor bedrijven die zijn aangesloten bij SGR, maar ook voor kleineren reisondernemingen die bij andere garantiefondsen zijn aangesloten. Als je een SGR of bijvoorbeeld GGTO voucher hebt, dan ben je gedekt tegen faillissement. Dat het zo gaat zoals het nu gaat dat is ontzettend vervelend, maar ik zie in deze crisis wel dat reisorganisaties een heel jaar geen inkomsten hebben gehad. Ik zie dat zij totaal afhankelijk zijn van het Voucherfonds, dat ze enorm aan de bel hebben getrokken, maar dat zij geen invloed hebben gehad op de onderhandelingen. Ik snap dat er een groot probleem ontstaat en eigenlijk zou je als consument moeten concluderen dat je nog even geduld moet hebben totdat Brussel de klap erop geeft. In Brussel is een klacht ingediend door een onbekende partij en dat helpt niet in de voortvarendheid in de beslissing van Brussel.’

Jansen wijst in het Radio 1 programma Stand.nl op de verwarring en vaak verkeerde berichtgeving over de geldigheid van het voucher. ‘Het voucher is een jaar geldig, maar als je na dat jaar je geld niet hebt ontvangen waar he recht op hebt dan heb je nog twee maanden de tijd om je voucher aan te melden bij de SGR en dan blijft de dekking erop. Als een reisbedrijf dan failliet gaat, dan krijg je alsnog je geld terug. Nu er wordt gewacht op het Voucherfonds heeft het geen zin om met z’n allen massaal bij het SGR aan te kloppen. SGR zal vragen om geduld tot het Voucherfonds er is en als het er over een maand nog niet is, dan heb je nog een maand om je te melden.’

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.