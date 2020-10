Jeannie Vincent lanceert concept Show You The World voor (ex) reisprofessionals

Jeannie Vincent (The Travel Club) komt met een nieuw concept voor reisprofessionals die de reisbranche noodgedwongen moeten verlaten als gevolg van COVID-19. Met Show You The World, dat eind van dit jaar wordt geïntroduceerd, wil Vincent onder meer jaarlijks diverse meetings en events organiseren, zodat de ‘verlaters’ gelieerd blijven aan de reisbranche.

Vincent: “Nu er veel ontslagrondes zijn in de reisbranche zullen veel reisprofessionals de reisbranche verlaten. En velen met pijn in hun hart, want de reisbranche is toch de mooiste branche die er is. Maar door hun vertrek verdwijnt er ook heel veel reiskennis en dat is zonde. Wij willen hen graag de kans bieden om gelieerd te blijven aan de reisbranche middels het concept Show You The World. Dit is geen franchiseconcept, er is dus ook geen inschrijving nodig bij de Kamer van Koophandel. Er is ook geen gevaar voor de WW-uitkering. Het is een exclusieve community voor reisprofessionals. We organiseren voor hen jaarlijks diverse meetings en events (waar ook onze franchisenemers bij aanwezig zullen zijn) en bieden hen bepaalde reisbranche voordelen.”

Claudia Riphagen (Student aan Hogeschool Saxion) zorgt voor de volledige uitrol van dit nieuwe concept dat eind dit jaar van start gaat. Geïnteresseerden kunnen alvast met haar contact opnemen: claudia.riphagen@thetravelclub.nl.

