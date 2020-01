The Travel Club benoemt Thecla Amoureus tot franchise directeur

Jeannie Vincent heeft Thecla Amoureus aangesteld als franchise directeur van de The Travel Club. Amoureus wordt onder meer verantwoordelijk voor de franchisenemers op de gebieden omzet, functioneren en richtlijnen en wordt het aanspreekpunt voor de ZRA’s, daarnaast zal zij meedenken over de koers van het bedrijf en de uitbreiding van de formules.

“Dat houdt in dat ik samen met Thecla de franchisetak ga aansturen en bewaken en dat ik samen met Martine de Knoop de commerciële tak zal aansturen en bewaken”, zegt Vincent. Vincent is tot deze benoeming gekomen, omdat zij zich meer wil richten op het algehele beleid, nieuwe formules lanceren, inspelen op kansen in de markt, team aansturen, et cetera. Maar ook op acquisitie. “Ik wil elke franchisenemer persoonlijk kennen.” Vincent blijft ook verantwoordelijk voor de financiële administratie.

The Travel Club bestaat inmiddels ruim 10 jaar. “Van 55 reisadviseurs, € 8,6 miljoen en drie personeelsleden is het bedrijf gegroeid naar 400 reisadviseurs, € 154 miljoen en 33 personeelsleden. Een enorme groei, maar vooral ook een hele snelle groei. Ik ben trots op alle reisadviseurs en op het team wat we gezamenlijk hebben bereikt en neergezet”, aldus Vincent.

