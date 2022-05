Deel dit artikel

Jeroen en Vivian van Wilgen verlaten Interface Tourism Netherlands om een nieuwe stap te maken in hun carrière. Mijke de Jong en Gábor Margés nemen de leiding per 1 juni 2022 over.

In 2014 startten Jeroen en Vivian met Tourism Consultancy BV, gespecialiseerd in marketing & communicatie voor opdrachtgevers in de toeristische sector. Sindsdien is het bedrijf flink gegroeid en trok het de aandacht van de International Tourism Group, actief in zeven Europese landen. In 2018 volgde de acquisitie van Tourism Consultancy en wijzigde het bedrijf zijn naam in Interface Tourism Netherlands. Jeroen en Vivian ontwikkelen momenteel een duurzaam vakantieresort aan de Spaanse Costa Blanca en investeren in een crypto startup gericht op non-fungible tokens (NFT’s).

Jeroen van Wilgen: “Na 8 jaar was het voor ons tijd om een nieuwe weg in te slaan. We hebben met veel liefde Interface Tourism Netherlands opgebouwd en de aansluiting bij een internationale groep was voor ons een logische stap. Met sterke diensten in eigen huis, zoals een onderzoeksplatform naar o.a. reisgedrag, -intentie en imago (Travellyze), een eLearning-platform (Mogul) en een online evenementenplatform (ITG Digital Events) innoveert ons bedrijf en kan het een marktleiderspositie innemen op de Nederlandse markt. Maar wij zijn ondernemers en we hebben toch altijd onze blik op mogelijkheden in nieuwe sectoren. Daarom dragen we de leiding nu over.”

Leiding

De leiding van het bedrijf blijft achter in goede handen. Mijke de Jong, Managing Consultant zal de dagelijkse leiding en het personeelsmanagement op zich nemen, bijgestaan door Gábor Margés op het gebied van business development en customer relations. Beiden hebben een sterke achtergrond in het toerisme en promotie. De Jong (41) werkt sinds 2019 bij Interface en heeft 18 jaar bureauervaring in public relations voor diverse grote merken en bestemmingen. Margés (41) heeft 15 jaar ervaring als ondernemer in het toerisme en heeft een uitgebreide kennis van de Nederlandse reiswereld.

Costa Experiences

Vivian van Wilgen: “Intussen zitten ook wij niet stil. Met onze Spaanse DMC Costa Experiences zijn we gespecialiseerd in events, incentives en groepsreizen aan de Spaanse Costa Blanca. Ons duurzame vakantieresort ViQi is in aanbouw in de regio ten noorden van Alicante en we hopen daar op afzienbare termijn onze eerste gasten te verwelkomen. Tot slot investeren we samen met twee Nederlandse partners in een startup in non-fungible crypto tokens (NFT’s), waarvan we de naam in een later stadium bekendmaken. Kortom: zowel binnen het toerisme als erbuiten zullen we nog van ons laten horen.”

Jeroen van Wilgen blijft betrokken bij Interface Tourism Netherlands tot en met 31 mei 2022. Mijke de Jong en Jeroen van Wilgen zijn bereikbaar voor iedereen die vragen heeft over de ontwikkelingen bij het bedrijf.

Author Sharon Evers