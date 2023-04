JetBlue zoekt Airline Sales Manager

Deel dit artikel

Airline Sales Manager – JetBlue

Locatie: Home based & Schiphol Centrum

Dit zijn wij

Discover the World vertegenwoordigt als meer dan 35 jaar verschillende internationale reismerken. In de Benelux zijn we de General Sales Agent voor onder andere Air Malta, Air New Zealand, Copa Airlines, Europcar en Expedia TAAP.

We hebben te maken met een groeispurt en daarom zijn we op zoek een Sales Manager voor onze nieuwste opdrachtgever: JetBlue, de Hometown Airline® van New York. JetBlue zal eind zomer 2023 dagelijkse, directe vluchten van Amsterdam naar JFK en Bosten gaan uitvoeren. De airline heeft een uitgebreid netwerk in de USA en daarbuiten.

Ons wensenlijstje

Ben je proactief, inventief, dynamisch, ondernemend, denk je ‘out of the box’ en ben je toe aan een Exciting New Journey? Dan is dit je kans! Het zou maar zo kunnen zijn dat je aan de slag gaat voor een High Value Airline met expansie plannen. Wel belangrijk: je dient minimaal 2 jaar ervaring te hebben in de airline industrie. Bij voorkeur in een sales positie. Uiteraard dien je vloeiend Nederlands te spreken en moet Engels als een moedertaal voelen.

Dit ga je doen

De Sales Manager zal verantwoordelijk zijn voor sales, marketing en business development in Nederland en België voor JetBlue. Dat houdt in dat je veel onderweg zult zijn in Nederland en België. Agenten, TMC’s en TO’s bezoeken, presentaties geven, workshops bijwonen, deelnemen aan events. You name it! Af en toe naar de USA? Jazeker! Want ook fam trips en studiereizen zul je organiseren en begeleiden. Minder spannend maar wel noodzakelijk: rapportages en analyses maken. Je moet weten wat er in de markt gebeurt en daarop anticiperen. Het moge duidelijk zijn: Er is veel te doen en het is geen 9-5 job!

Jouw talent

Ben jij die kandidaat die beschikt over het talent dat wij en JetBlue zoeken? Er zijn een aantal kwaliteiten die we zeer waarderen. Om er een paar te noemen:

Zelfmotiverend, zelfstandig, georganiseerd, multi-tasker, team speler, je bent gewend aan sales targets, enthousiast en gedreven door succes, presentatievaardigheden.

Wij bieden

Goede salariëring en secundaire voorwaarden

Werkzaamheden in een lokaal en internationaal team

Zeer uitdagende en dynamische airline job

Mogelijkheid om vanuit huis te werken

Never a dull moment

Jouw reactie

Enthousiast geworden? Is het tijd voor een nieuwe baan met meer dan voldoende uitdaging? Dan horen we heel graag wat jouw motivatie is! Vergeet ook niet je CV mee te sturen.

André van der Sluis

Country & Sales Manager – Benelux

Discover the World

andre.vandersluis@discovertheworld.com

Ga naar www.discovertheworld.com voor meer informatie over Discover the World.

Meer informatie over JetBlue vind je op: www.jetblue.com

