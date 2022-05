Jo Migom (Thomas Cook): “Groeien staat hoog op de agenda”

Deel dit artikel

“Fosun is zeker ambitieus. Het is een heel grote investeringsmaatschappij, dus groeien staat hoog op de agenda. Ik heb uitgelegd, en dat snappen zij, dat Nederland een heel andere markt is dan de Britse markt en dat we eerst moeten leren”, zo laat Jo Migom (Chief Digital Officer UK/EU & General Manager EU) weten in gesprek met Travelpro.

“We zijn met TradeTracker gestart, performance marketing, enzovoorts. We gaan steeds een stapje verder en kunnen veel van wat we in Engeland hebben geleerd al toepassen op de Nederlandse markt. We merken in de contacten met partners en geïnteresseerde partijen hoever het merk Thomas Cook gaat. Men wil de associatie, de naam Thomas Cook staat goed op het portfolio.”

“We zagen dat de brand awareness er was en we zagen in Nederland mogelijkheden op onlinegebied. In België zagen we die online mogelijkheden een stuk minder, daar zijn ze nog veel meer gericht op het fysieke reisbureau. Als een web/app only-merk vonden we de match van brand en propositie beter passen om mee te starten in Nederland.” Lees het volledige interview in Travelpro #4.

Author Arjen Lutgendorff