Joannides (TUI): “We nemen maatregelen om het de agent makkelijker te maken”

Het salesteam van TUI heeft het drukker dan ooit. TravelPro sprak Dimitri Joannides (Sales Manager TUI Nederland) over de crisis, de samenwerking met de retail, het overnemen van boekingen, faillissementen en studiereizen.

Hoe staat het ervoor met jullie salesteam? Is het nog compleet?

“Het is nog compleet met Marieke Jansen, Antoin Klein Hofmeijer, Heleen Vetten, Jantine Beil, Jessica Breugem, Ellis Bergers en Karin Kamminga. Door de Covid-situatie en de onzekerheid met betrekking tot het reisadvies is het in sommige gevallen lastig om agenten te informeren en hebben we heel veel extra werk. De werkzaamheden zijn anders. In juni en juli organiseerden we webinars in plaats van presentaties in het land en er is veel werk verzet rondom de ondersteuning van de vouchers en andere zaken. Ondanks alles hebben we in juni nog drie studiereizen georganiseerd. Afgelopen weekend is er een rondreis door Italië uitgevoerd om te laten zien hoe een KRAS-rondreis nu gaat in het Covid-tijdperk.”

Wat voor vragen kregen en krijgen jullie vanuit de retail?

“Vragen over het annuleren, repatriëren en vouchers. Wij proberen die informatie zo centraal mogelijk op onze platformen te delen. TUI Online, tui.nl en de Facebook-pagina van ons salesteam.”

Hoe is het contact met de verschillende retail ketens?

“Het is ingewikkelder, veelal via Teams, maar uiteindelijk wil je de mensen weer face to face zien.”

In het begin van de Covid-crisis ging het er wel hard op, zelfs met kritiek op TUI. Hoe heb jij dat ervaren?

“Het grootste deel van de berichten die je op social media ziet, gaan over negatieve ervaringen. Over dingen die goed lopen hoor je relatief weinig. Als er iets niet goed gaat, is het belangrijk om de juiste bronnen en contacten af te gaan. Ik kan er ook niets mee wanneer iemand zomaar zijn of haar probleem op social media plaatst. Op het moment dat er iets in bijvoorbeeld de Facebook-groep ‘Travelpro’s Only’ staat dat TUI aangaat, kan ik daar weinig mee. Het is een platform waar ook andere touroperators op zitten, en vaak gaat het om zaken die je beter bilateraal kunt oplossen zonder er anderen mee lastig te vallen. Ik benader wel eens iemand persoonlijk naar aanleiding van zo’n algemene post, maar eigenlijk zouden agenten problemen met TUI via ons moeten oppakken en niet via social media. Ik snap dat er in deze tijd heel veel gebeurt en dat de frustraties erg groot zijn met nu bijvoorbeeld de veranderende reisadviezen. Die frustraties hebben we allemaal, ik ook, maar we moeten toch samen oplossingen blijven zoeken en elkaar ondersteunend door dit dal zien te komen. Het is momenteel voor iedereen moeilijk. We zitten samen in een hele diepe crisis, dat is duidelijk.”

Lees meer in TravelPro 38 van 18 september 2020.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.