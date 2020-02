Joint venture Airtrade Toer Business bestaat 25 jaar

De joint venture Airtrade Holland en Toer Business hebben hun 25-jarig bestaan onder de noemer Airtrade Toer Business gevierd. De samenwerking startte officieel op 16 februari 1995.

Airtrade levert Toer Business, waarin meer dan 300 kantoren en ZRA’s zijn vertegenwoordigd, een breed pakket aan diensten voor de verkoop van vliegtickets en Dynamic Packaging zowel voor in de reiswinkels als via internetsites van verschillende leden. De unieke efficiënte wijze van werken en de inkoopkracht van Airtrade hebben ervoor gezorgd dat de samenwerking al 25 jaar winstgevend is gebleven.

Peter Effting, directeur Toer Business, laat weten dat Toer Business de afgelopen 25 jaar zeer succesvol en prettig met Airtrade heeft samengewerkt. “Mede door het 25 jaar geleden (16 februari 1995) opstarten van de ‘werkmaatschappij’ Airtrade Toerbusiness C.V. en vooral door de gezamenlijke inspanningen en behaalde resultaten hebben wij het voor de deelnemende reisbedrijven zeer aantrekkelijk en profijtelijk gemaakt om met Airtrade Toer Business samen te werken. Voor de komende jaren willen we graag deze succesvolle samenwerking continueren.”

Jeroen Martron, CEO Airtrade: “Zonder overdrijven durven wij te stellen dat dit een van de langstlopende en meest succesvolle joint venture is in de reisindustrie. Afgezien van het zakelijke succes is het bovendien ook een zeer prettige samenwerking waarin wij het beste bij elkaar naar boven halen. Wij kijken uit naar de volgende 25 jaar!”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.