Jolanda de Koning (Apollo at Home) loopt zich in de kijker met wandelvakanties

Deel dit artikel

Onlangs deed Jolanda de Koning (zelfstandig reisadviseuse / Reisburo Apollo at Home) met haar klanten mee aan de vijfde editie van de wandelvierdaagse van Mallorca die na twee keer te zijn afgelast door Covid-19 eindelijk kon doorgaan (in een andere regio op het eiland). Travelpro sprak Jolanda over het evenement, hoe zij dit combineert met haar werkzaamheden en over de vraag naar wandelvakanties.

“Zelf ben ik elke keer bij de wandelvierdaagse van Mallorca, omdat ik er aardig wat klanten heen boek. De wandelaars waarderen het dat ik er zelf ook ben en ze bij mij terecht kunnen met vragen of problemen. Samen met 60plusEndus, Oad en Jago Travel zijn wij de enige organisaties die deze reizen aan mogen bieden. Zelf vind ik het ook erg leuk om mee te wandelen”, aldus Jolanda.

Er waren dit jaar rond de 350 deelnemers aan de wandelvierdaagse van Mallorca. Wat minder dan normaal, omdat het pas laat mogelijk was om te beginnen met de promotie van het Mallorcawalking event, zo laat Jolanda weten. “Maar het weer was prima en de omgeving van Cala Ratjada is prachtig, dus de wandelingen waren geweldig. Elke dag een andere route en bij de finish is er elke dag een hapje, drankje en muziek. Het is altijd erg gezellig en een mooi evenement. Dit jaar had ik ook twee klanten mee die zelf niet meer alleen konden reizen, maar nog wel prima konden wandelen. Dus die heb ik onder mijn hoede genomen. Huub heeft elke dag 25 kilometer gelopen op zijn 83e en Ietje van 79 heeft elke dag gezellig met mij en mijn vriendinnen de 15 kilometer meegelopen. Respect ik hoop dat ik dat ook nog mag doen op die leeftijd.”

Op de vraag of ze wel tijd heeft om te wandelen, omdat iedereen het zo druk heeft, laat Jolanda weten: “Het is inderdaad erg druk met boekingen, maar je kan niet alleen maar werken, dus voor vertrek heb ik heel veel gewerkt en ik kon tussendoor wel gewoon mijn mail beantwoorden. Er is erg veel vraag naar wandelvakanties en ook zeker naar deze georganiseerde vierdaagse wandelingen op Mallorca, Toscane, Valencia en Marbella. Vooral door mensen die gepensioneerd zijn. Op 9 mei vertrekt mijn eerste groep die van Porto naar Santiago Compostella gaan wandelen. Dit heb ik georganiseerd samen met Friends of Walking. Daarnaast kijk ik ook weer uit naar de wandelvierdaagse van Marbella in oktober.”

Author Arjen Lutgendorff