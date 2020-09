Jonas de Groot gestopt als algemeen directeur bij de Jong Intra Vakanties

Jonas de Groot, die in november 2018 was toegetreden tot de directie van de Jong Intra Vakanties, heeft zijn functie als algemeen directeur neergelegd. “Het was altijd de bedoeling dat de functie tijdelijk was. Hij is eind mei uit dienst getreden”, aldus Coby van Dongen (commercieel directeur bij de Jong Intra Vakanties) tegenover TravelPro.

De Groot is een paar jaar commissaris geweest bij de reisorganisatie. Van Dongen: “We hadden extra mankracht nodig om de Jong Intra Vakanties naar 3.0 te tillen, dat was nog voor de hele coronacrisis. Ons directieteam bestond destijds uit twee personen en we hadden behoefte aan een driekoppige directie. We hadden afgesproken dat dit een tijdelijke situatie zou zijn. Wellicht zou Jonas een paar maanden langer gebleven zijn, maar toen kwam de coronacrisis. Dat was het moment dat we een andere koers moesten gaan varen. Eind mei heeft Jonas laten weten dat zijn taak erop zat. Binnen het hele bedrijf zijn we ingekrompen en hebben we nu een kleiner team. Een driekoppige directie zou daarom ook teveel zijn.”

Afslanken

Of de directie uiteindelijk weer uit drie personen komt te bestaan na de crisis is niet te voorspellen. Van Dongen: “Niemand weet hoelang de crisis nog gaat duren of hoe de klant zich gaat gedragen na de crisis. We hebben door het hele bedrijf heen alle afdelingen tegen het licht gehouden en gekeken waar we kunnen afslanken. Dan past het niet om een driekoppige directie te houden. We werken nu veel meer in teams, waarin we kennis en kunde bundelen vanuit diversie disciplines om veel beter te kunnen monitoren wat de echte klantvraag is. We gaan ook op een andere manier met producten, categorieën en brochures om. Al deze onderwerpen hebben we in de laatste periode met elkaar doorgesproken, zodat we straks na de crisis heel snel kunnen inhaken op de behoefte van onze klanten. We zijn een mkb-bedrijf, we zijn flexibel en wendbaar.”

