Jongste Travel Counsellor ooit van start gegaan

De jongste reisadviseur die zich in de geschiedenis van Travel Counsellors heeft aangesloten, heeft haar introductietraining succesvol afgerond. Myrthe List is 18 jaar en gaat enthousiast aan de slag met het opbouwen van haar onderneming als Travel Counsellor.

Myrthe List: “Van kleins af aan reis ik de hele wereld rond. “Age is no barrier when it comes to travel”, is een quote die helemaal bij mij past. Waar ik kan ga ik op reis, of het nu is met mijn opa, vriend of het gezin. Mijn droom is dan ook om ooit nog een wereldreis te maken. In de tussentijd help ik graag anderen met het samenstellen van droomreizen. Na mijn studie was ik op zoek naar een uitdaging die echt bij mij past, waar ik mijn enorme passie voor reizen in kwijt kan en waar ik het verlangen om iets voor mijzelf te beginnen kon ontplooien. Toen kwam het ZRA-schap voorbij en wist ik dat dit hetgeen is wat ik wilde. Na het gesprek bij Travel Counsellors wist ik het zeker, dit is het! Na een intensieve, maar leerzame interne training bij Travel Counsellors en een versnelde opleiding tot reisadviseur, mag ik mijzelf sinds begin september zelfstandig reisadviseur noemen. Ik gebruik deze “rare” periode van corona om een goed marketingplan op te zetten en mijn kennis zo veel mogelijk te verbreden, zodat wanneer we weer mogen ik klaar ben om perfecte reizen voor mijn klanten samen te kunnen stellen.”

Milka van Dam (General Manager Travel Counsellors): “Wij zijn overtuigd van Myrthe haar kracht als jonge zelfstandige ondernemer. Haar passie voor reizen en het enthousiasme wat zij uitstraalt zal zeker bijdragen aan het opbouwen van haar onderneming. Juist in deze tijd zien we dat jongere mensen op zoek zijn naar een goede reisadviseur en Myrthe zal daar zeker goed op in kunnen spelen. Wij kijken uit naar het opbouwen van de samenwerking met haar.”

